Sol aparece tímido, mas enche praias na Grande Vitória; veja previsão

Praias cheias em Vila Velha

Após um fim de semana de chuva e tempo fechado, o capixaba voltou a ver o sol - ainda que tímido - neste feriado de Proclamação da República. A manhã e início da tarde desta segunda-feira (15) foi de tempo aberto na maior parte do Espírito Santo , o que inclusive atraiu muitas pessoas para as praias, apesar das temperaturas não terem subido tanto.

A Gazeta registrou o movimento em Na Grande Vitória , os balneários ficaram cheios.registrou o movimento em Vila Velha , nas praias da Sereia e da Costa.

MENOS DE 10°C NAS MONTANHAS

Por outro lado, na região das montanhas, os termômetros pela manhã chegaram a registrar 8°C em Domingos Martins , como registrou o leitor Vagner Uliana nesta quarta-feira.

Termômetros marcaram 8°C em Domingos Martins Crédito: Vagner Uliana

A boa notícia é que o resto de feriado deve seguir sem chuva na maior parte do Estado, com sol entre nuvens, segundo o Climatempo, que aponta máxima de 26°C e mínima de 15°C para este feriado em Vitória. Em pontos isolados do Estado, podem ocorrer chuvas fracas e passageiras.

PREVISÃO PARA A SEMANA

Como já é quase tradição no Espírito Santo, após um fim de semana ou feriadão chuvoso e frio, o sol e o calor voltam nos dias úteis. De acordo com previsão do Climatempo, as temperaturas passam a subir a partir desta terça-feira (16) na Grande Vitória.

No primeiro dia útil da semana o sol deve predominar entre algumas nuvens e as máximas já podem chegar a 28°C, sem chuva.

Para a quarta (17) e quinta (18) as máximas podem chegar a 30°C e 32°C na Grande Vitória, respectivamente, com sol entre poucas nuvens e sem possibilidade de chuva.