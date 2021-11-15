Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Previsão do tempo

Sol aparece tímido, mas enche praias na Grande Vitória; veja previsão

O feriado de Proclamação da República levou os capixabas para as praias na Grande Vitória; mas nas montanhas, o frio não deu trégua e termômetros marcaram 8°C
Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

15 nov 2021 às 16:21

Publicado em 15 de Novembro de 2021 às 16:21

Praias cheias em Vila Velha

Após um fim de semana de chuva e tempo fechado, o capixaba voltou a ver o sol - ainda que tímido - neste feriado de Proclamação da República. A manhã e início da tarde desta segunda-feira (15) foi de tempo aberto na maior parte do Espírito Santo, o que inclusive atraiu muitas pessoas para as praias, apesar das temperaturas não terem subido tanto.
Na Grande Vitória, os balneários ficaram cheios. A Gazeta registrou o movimento em Vila Velha, nas praias da Sereia e da Costa.

MENOS DE 10°C NAS MONTANHAS

Por outro lado, na região das montanhas, os termômetros pela manhã chegaram a registrar 8°C em Domingos Martins, como registrou o leitor Vagner Uliana nesta quarta-feira.
Termômetros marcaram 8°C em Domingos Martins
Termômetros marcaram 8°C em Domingos Martins Crédito: Vagner Uliana
A boa notícia é que o resto de feriado deve seguir sem chuva na maior parte do Estado, com sol entre nuvens, segundo o Climatempo, que aponta máxima de 26°C e mínima de 15°C para este feriado em Vitória. Em pontos isolados do Estado, podem ocorrer chuvas fracas e passageiras.

PREVISÃO PARA A SEMANA

Como já é quase tradição no Espírito Santo, após um fim de semana ou feriadão chuvoso e frio, o sol e o calor voltam nos dias úteis. De acordo com previsão do Climatempo, as temperaturas passam a subir a partir desta terça-feira (16) na Grande Vitória.
No primeiro dia útil da semana o sol deve predominar entre algumas nuvens e as máximas já podem chegar a 28°C, sem chuva.

Veja Também

Motorista é preso ao bater carro em muro e invadir quintal em Colatina

Vacinação de crianças contra Covid-19: o que sabemos até agora?

Para a quarta (17) e quinta (18) as máximas podem chegar a 30°C e 32°C na Grande Vitória, respectivamente, com sol entre poucas nuvens e sem possibilidade de chuva.
Já a sexta-feira (19) deve ser de sol, com nuvens aumentando ao longo do dia, e possibilidade de pancadas de chuva a partir da noite. A máxima pode chegar a 32°C e a mínima a 20°C.

Veja Também

Entenda por que e como homens trans podem engravidar

Chefão do tráfico e alvo número 1 da polícia em Cariacica é preso

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chuva no ES Clima Climatempo Previsão do Tempo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados