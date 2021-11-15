Motorista é preso ao bater carro em muro e invadir quintal em Colatina

O muro de uma casa ficou destruído após um motorista perder o controle, bater com o carro na estrutura e invadir parte do quintal de uma casa. A colisão foi na noite de domingo (14), na Rua Nossa Senhora de Aparecida, no bairro São Silvano, em Colatina , no Noroeste do Estado. É uma ladeira movimentada e que dá acesso ao Hospital Santa Casa e outros bairros.

O repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste, foi ao local na manhã desta segunda (15) e conversou com o dono do imóvel. "Eu estava assistindo televisão, escutei o barulho e vim ver o que era. Logo começou a juntar gente", disse o aposentado, Nilton Arrivabeni. Ele ainda contou que a família do envolvido se comprometeu a pagar o prejuízo.

Carro bate e destrói muro de casa em Colatina Crédito: Polícia Militar

O motorista disse aos policiais que o carro ficou sem freio. Na tentativa de frear, ele ainda bateu na traseira de outro veículo. Porém, o carro continuou desgovernado e só parou quando bateu no muro. De acordo com a polícia, o condutor de 36 anos, apresentava sinais de embriaguez, foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia Regional de Colatina.

A mulher dele, que estava no carona, ficou ferida e foi socorrida pelo Samu. Segundo informações de moradores, a filha dela também estava junto e saiu sem ferimentos.

Nós procuramos a Polícia Civil para saber se o motorista permaneceu preso, mas a assessoria enviou uma nota: Infelizmente não temos como verificar as informações hoje pois aos finais de semana e feriados a assessoria de imprensa só tem acesso às ocorrências do plantão vigente.