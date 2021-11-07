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Norte do ES

Acidentes envolvendo animais deixam dois mortos em estradas no ES

Batidas aconteceram entre sábado (6) e domingo (7) nos municípios de Ecoporanga e Linhares, no Norte do Espírito Santo
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

07 nov 2021 às 18:24

Publicado em 07 de Novembro de 2021 às 18:24

Acidente em estrada de Linhares envolvendo uma motocicleta e um cavalo deixou um homem morto
Acidente em estrada de Linhares envolvendo uma motocicleta e um cavalo deixou um homem morto Crédito: Reprodução/redes sociais
Dois acidentes envolvendo animais deixaram dois mortos em estradas da Região Norte do Espírito Santo durante este final de semana. No primeiro, que aconteceu na noite de sábado (6) em Ecoporanga, uma mulher de 43 anos morreu após a motocicleta em que estava bater em uma vaca. Na outra ocorrência, na madrugada de domingo (7), um homem morreu em Linhares após bater em um cavalo.
Em Ecoporanga, o acidente aconteceu na ES 320, na região de Santa Luzia do Norte. De acordo com informações apuradas pela TV Gazeta, Neuzeli Lima Neves, de 43 anos, estava na garupa de uma motocicleta quando o piloto, marido dela, acabou batendo em uma vaca.
A mulher não resistiu à batida e morreu no local. O homem, que não teve o nome divulgado, ficou ferido e foi levado para o hospital estadual em Barra de São Francisco. A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Ecoporanga, que vai apurar as circunstâncias do acidente.

EM LINHARES

Já em Linhares, o acidente aconteceu na ES 358, que liga a cidade ao balneário de Pontal do Ipiranga. Segundo informações apuradas pela TV Gazeta, Jackson Santos Colatino, de 30 anos, estava em uma moto quando bateu em um homem a cavalo. Jackson morreu na hora da batida.
O Corpo de Bombeiros e a perícia da Polícia Civil estiveram no local. O homem que estava a cavalo ainda não foi identificado. Ele teve ferimentos e foi encaminhado ao Hospital Geral de Linhares. O cavalo em que o homem estava montado morreu.
O corpo de Jackson Santos foi levado ao Serviço Médico Legal de Linhares (SML). A Polícia Civil comunicou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Linhares, que vai apurar as circunstâncias do acidente.

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