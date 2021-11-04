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Em Manguinhos

Carro bate em poste em grave acidente na ES 010, na Serra

A ocorrência foi registrada pelo Corpo de Bombeiros às 17h58. Informações iniciais dos Bombeiros apontam que uma mulher e duas crianças que estavam no veículo ficaram feridas

Publicado em 

04 nov 2021 às 19:23

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 19:23

Acidente arremessou motorista na Serra
Acidente arremessou motorista na Serra Crédito: Leitor A Gazeta
Um carro ocupado por três adultos e três crianças bateu contra um poste de energia no fim da tarde desta quinta-feira (4), na ES 010, em Manguinhos, na Serra. Segundo o Corpo de Bombeiros, com o impacto da batida, a motorista do veículo foi arremessada e se encontra em estado grave, mas consciente. Ela recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local. Duas crianças também precisaram ser atendidas com os primeiros socorros. Por volta das 20h, o carro já havia sido retirado da pista.
A ocorrência foi registrada pelo Corpo de Bombeiros às 17h58. Mais tarde, por volta de 18h40, os Bombeiros atualizaram a situação, informando que a motorista estava em estado grave, uma criança de cerca de 7 anos havia sofrido uma torção no joelho, e uma menina de 5 anos apresentava dores no abdômen.
De acordo com os Bombeiros, a colisão contra o poste causou desprendimento do motor do veículo e peça foi parar no meio da pista, mas foi deslocada para o acostamento por uma equipe da corporação.
Acidente causou desprendimento do motor do veículo na Serra
Acidente causou desprendimento do motor do veículo na Serra Crédito: Leitor A Gazeta
O Corpo de Bombeiros informou ainda que a EDP, responsável pelo fornecimento de energia elétrica no Espírito Santo, foi acionada para avaliar as condições do poste atingido pelo carro. A empresa foi demandada pela reportagem 
Em entrevista ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o sargento Mendes, da Polícia Militar, disse que pessoas que passaram pelo local informaram a corporação sobre o acidente gravíssimo, com uma vítima no meio da via aguardando socorro.
"Fomos imediatamente para o local. O veículo colidiu em um poste e, devido ao impacto, o motor foi projetado para fora do carro. Segundo relatos de testemunhas, inclusive de uma vítima que estava carro, outro veículo fechou a passagem e a condutora perdeu o controle e colidiu no poste. Foi uma pancada muito forte para o motor ter sido arrancado. Após o acidente, a motorista não sentia o corpo da cintura para baixo. Acredito que ela possa ter fraturado a coluna", narrou.
Segundo o sargento da PM, a condutora do carro não possui carteira de motorista e o veículo estava com mais passageiros que o permitido. "Os passageiros estavam muito assustados, as crianças chorando muito. Ao consultar o nosso sistema, constatamos que a condutora não é habilitada. Então, será feito auto de infração, tanto pela falta de habilitação, quanto pelo excesso de passageiros no veículo. Será confeccionado boletim de ocorrência e a autoridade policial deve intimá-la para esclarecimentos. Além disso, ela possivelmente estava sem cinto de segurança, o qual é fundamental e salva vidas", esclareceu.
Manguinhos
Carro bate em poste na Serra e deixa feridos Crédito: Leitor A Gazeta

PISTA FOI INTERDITADA

Acidente gerou interdição na Serra
Acidente gerou interdição na Serra Crédito: Leitor A Gazeta
O acidente causou interdição total da ES 010, no sentido Manguinhos - Jardim Limoeiro, segundo informou o Corpo de Bombeiros imediatamente após o registro da ocorrência. Como mostram as imagens, carros e motos ficaram parados aguardando o atendimento à ocorrência no local. Por volta das 20h, a Polícia Militar confirmou à TV Gazeta que o trânsito já havia sido liberado na região.
Em nota, a Polícia Civil explicou que, em casos e acidentes nos quais não há mortes ou delitos flagrantes, a legislação exige a manifestação da vítima quanto ao interesse em que a ação penal seja iniciada. "Caso haja interesse, a Polícia Civil orienta a vítima a se dirigir à delegacia do bairro onde reside ou diretamente à Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT) e representar contra o autor", explica a corporação.

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