Incêndio em depósito de gás destrói carros e derrete caixas d'água no RJ

Incêndio atingiu um depósito de gás em Duque de Caxias (RJ) Crédito: Divulgação/Twitter

Um incêndio de grandes proporções atingiu um depósito de gás em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio, no início da manhã desta quarta-feira (3), destruindo carros, danificando imóveis e derretendo caixas d'água. O fogo já foi controlado. Os bombeiros continuam no local fazendo o rescaldo e não há feridos.

Segundo o Corpo de Bombeiros , os vizinhos acionaram o socorro às 4h32 após perceberem as chamas. O galpão fica na rua Saquarema, no bairro de Vila Leopoldina, área residencial. A via está interditada. O incêndio foi controlado às 6h23.

Moradores de casas mais próximas do galpão precisaram deixar os imóveis devido ao risco de explosões e ao intenso calor, que chegou a derreter algumas caixas d'água.

Houve relatos de pequenas explosões, e imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a intensidade do fogo, além dezenas de botijões de gás e pelo menos três veículos destruídos pelas chamas, de acordo com os bombeiros. Uma igreja também teve danos causados pelo fogo.