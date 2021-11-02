Empresário morre em acidente com moto esportiva em Guarapari

O empresário Hirving Nunes Gomes, de 31 anos, morreu na tarde desta terça-feira (2) após a moto que pilotava se envolver em um acidente com um carro na Rodovia do Sol, em Guarapari. A batida aconteceu no Km 63, na altura do Trevo do Lameirão. Ele era proprietário de uma loja de motos, a The Maniac, em Vila Velha.
Hirving pilotava uma Kawasaki Ninja ZX-6R e colidiu na traseira de um Ecosport branco. Com o impacto da batida, o corpo dele foi arremessado a cerca de 150 metros. Destroços da motocicleta ficaram pelo asfalto.
Motociclista morre em acidente em Guarapari
O delegado Marcelo Nolasco era amigo de Hirving e lamentou a morte do empresário. Segundo o delegado, o jovem era membro do Moto Club Rolhas há cerca de quatro anos.
“Ele tinha comprado a Kawasaki há pouco tempo, era apaixonado por motos e sempre ligado em velocidade. Era um menino muito bom. Estamos todos muito abalados com essa notícia”, lamentou Nolasco.
O trecho onde aconteceu o acidente é de responsabilidade da Rodosol, mas, como foi registrada uma morte, as informações têm de ser repassadas pela Polícia Civil. A reportagem demandou a corporação para saber detalhes sobre a dinâmica do acidente, mas ainda não obteve retorno. Este texto será atualizado assim que novas informações forem recebidas.
Correção
03/11/2021 - 2:16
Versão inicial da matéria informava erroneamente que o modelo da moto é Kawasaki ZK-6R. O nome correto do modelo, porém, é ZX-6R. A informação foi corrigida e a matéria, atualizada.