Empresário morre em acidente com moto esportiva em Guarapari

Hirving Gomes morreu em um acidente de moto em Guarapari Crédito: Facebook/Hirving Gomes

O empresário Hirving Nunes Gomes, de 31 anos, morreu na tarde desta terça-feira (2) após a moto que pilotava se envolver em um acidente com um carro na Rodovia do Sol, em Guarapari. A batida aconteceu no Km 63, na altura do Trevo do Lameirão. Ele era proprietário de uma loja de motos, a The Maniac, em Vila Velha.

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Hirving pilotava uma Kawasaki Ninja ZX-6R e colidiu na traseira de um Ecosport branco. Com o impacto da batida, o corpo dele foi arremessado a cerca de 150 metros. Destroços da motocicleta ficaram pelo asfalto.

Motociclista morre em acidente em Guarapari

O delegado Marcelo Nolasco era amigo de Hirving e lamentou a morte do empresário. Segundo o delegado, o jovem era membro do Moto Club Rolhas há cerca de quatro anos.

“Ele tinha comprado a Kawasaki há pouco tempo, era apaixonado por motos e sempre ligado em velocidade. Era um menino muito bom. Estamos todos muito abalados com essa notícia”, lamentou Nolasco.

O trecho onde aconteceu o acidente é de responsabilidade da Rodosol, mas, como foi registrada uma morte, as informações têm de ser repassadas pela Polícia Civil. A reportagem demandou a corporação para saber detalhes sobre a dinâmica do acidente, mas ainda não obteve retorno. Este texto será atualizado assim que novas informações forem recebidas.