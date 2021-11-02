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Empresário morre em acidente com moto esportiva em Guarapari

Hirving Nunes Gomes pilotava uma Kawasaki Ninja que se envolveu em uma batida com um carro próximo ao trevo do Lameirão, em Guarapari
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

02 nov 2021 às 20:22

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 20:22

Hirving Gomes morto em um acidente de moto em Guarapari
Hirving Gomes morreu em um acidente de moto em Guarapari Crédito: Facebook/Hirving Gomes
O empresário Hirving Nunes Gomes, de 31 anos, morreu na tarde desta terça-feira (2) após a moto que pilotava se envolver em um acidente com um carro na Rodovia do Sol, em Guarapari. A batida aconteceu no Km 63, na altura do Trevo do Lameirão. Ele era proprietário de uma loja de motos, a The Maniac, em Vila Velha.
Hirving pilotava uma Kawasaki Ninja ZX-6R e colidiu na traseira de um Ecosport branco. Com o impacto da batida, o corpo dele foi arremessado a cerca de 150 metros. Destroços da motocicleta ficaram pelo asfalto.

Motociclista morre em acidente em Guarapari

O delegado Marcelo Nolasco era amigo de Hirving e lamentou a morte do empresário. Segundo o delegado, o jovem era membro do Moto Club Rolhas há cerca de quatro anos.
“Ele tinha comprado a Kawasaki há pouco tempo, era apaixonado por motos e sempre ligado em velocidade. Era um menino muito bom. Estamos todos muito abalados com essa notícia”, lamentou Nolasco.
O trecho onde aconteceu o acidente é de responsabilidade da Rodosol, mas, como foi registrada uma morte, as informações têm de ser repassadas pela Polícia Civil. A reportagem demandou a corporação para saber detalhes sobre a dinâmica do acidente, mas ainda não obteve retorno. Este texto será atualizado assim que novas informações forem recebidas.

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Correção

03/11/2021 - 2:16
Versão inicial da matéria informava erroneamente que o modelo da moto é Kawasaki ZK-6R. O nome correto do modelo, porém, é ZX-6R. A informação foi corrigida e a matéria, atualizada. 

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