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Operação Pullback

Suspeito de participar da morte de empresário de criptomoedas é preso em Guarapari

Homem estava escondido em território capixaba e era monitorado pelo serviço de inteligência da polícia. Ele é suspeito de recrutar pessoas para assassinar um empresário no Rio de Janeiro
Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

02 nov 2021 às 15:34

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 15:34

o de participar do assassinato de um empresário no Rio de Janeiro
Ananias da Cruz Vieira foi preso por suspeita de participar do assassinato de um empresário no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Rio de Janeiro
Um dos suspeitos de participar do assassinato de um empresário no Rio de Janeiro foi preso na manhã desta terça-feira (2) em Guarapari, no litoral do Espírito Santo
Ananias da Cruz Vieira estava escondido em território capixaba e era monitorado pelo serviço de inteligência da polícia. Ele é apontado pelas investigações como responsável por recrutar pessoas para assassinar o trader e investidor em criptomoedas Wesley Pessano, 19 anos, em agosto deste ano. 
Ananias também teria feito os pagamentos aos atiradores após o crime.
Veja no vídeo abaixo o momento em que o preso é conduzido à delegacia.
A prisão foi realizada por agentes da 125ª DP de São Pedro da Aldeia e fez parte da 4ª fase da Operação Pullback. Oito pessoas já foram presas por envolvimento na morte de Pessano.
Ele foi morto a tiros dentro de um carro de luxo. A motivação do crime ainda é investigada pela Polícia Civil.
O trader Wesley Pessano foi morto em agosto de 2021 em São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro
O trader Wesley Pessano foi morto em agosto de 2021 em São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram @_pessano

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