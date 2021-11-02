Suspeito de participar da morte de empresário de criptomoedas é preso em Guarapari

Um dos suspeitos de participar do assassinato de um empresário no Rio de Janeiro foi preso na manhã desta terça-feira (2) em Guarapari, no litoral do Espírito Santo.
Ananias da Cruz Vieira estava escondido em território capixaba e era monitorado pelo serviço de inteligência da polícia. Ele é apontado pelas investigações como responsável por recrutar pessoas para assassinar o trader e investidor em criptomoedas Wesley Pessano, 19 anos, em agosto deste ano.
Ananias também teria feito os pagamentos aos atiradores após o crime.
Veja no vídeo abaixo o momento em que o preso é conduzido à delegacia.
A prisão foi realizada por agentes da 125ª DP de São Pedro da Aldeia e fez parte da 4ª fase da Operação Pullback. Oito pessoas já foram presas por envolvimento na morte de Pessano.
Ele foi morto a tiros dentro de um carro de luxo. A motivação do crime ainda é investigada pela Polícia Civil.