Suspeito de participar da morte de empresário de criptomoedas é preso em Guarapari

Ananias da Cruz Vieira foi preso por suspeita de participar do assassinato de um empresário no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Rio de Janeiro

Ananias da Cruz Vieira estava escondido em território capixaba e era monitorado pelo serviço de inteligência da polícia. Ele é apontado pelas investigações como responsável por recrutar pessoas para assassinar o trader e investidor em criptomoedas Wesley Pessano, 19 anos, em agosto deste ano.

Ananias também teria feito os pagamentos aos atiradores após o crime.

Veja no vídeo abaixo o momento em que o preso é conduzido à delegacia.

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A prisão foi realizada por agentes da 125ª DP de São Pedro da Aldeia e fez parte da 4ª fase da Operação Pullback. Oito pessoas já foram presas por envolvimento na morte de Pessano.

Ele foi morto a tiros dentro de um carro de luxo. A motivação do crime ainda é investigada pela Polícia Civil.