Polícia investiga denúncia de agressão em boate de Vitória

Jovem de 22 anos precisou ir ao hospital levar pontos após agressões Crédito: Arquivo pessoal

Após uma jovem de 21 anos relatar nas redes sociais que o namorado, de 22 anos, teria sido vítima de agressões praticadas por seguranças de uma casa noturna na Reta da Penha, em Vitória , no sábado (30), a Polícia Civil informou, nesta segunda-feira (1º), que investiga o ocorrido. Os envolvidos no caso não quiseram ser identificados.

Segundo a jovem, o casal esteve na boate e, por volta das 4h40 da madrugada, quando o estabelecimento já estava fechando, ela pediu ao namorado que voltasse ao bar para comprar uma água. "Estou com laringite, tossindo bastante. Estavam falando para as pessoas saírem, mas eu precisava de uma água. Falei para ele passar por uma fresta entre a mesa e a porta de entrada para chegar ao bar. Ele tentou passar lá e, quando passou, o segurança deu um empurrão nele e um grito", iniciou.

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A namorada do rapaz contou que, neste primeiro ato, questionou a atitude do segurança. "Houve abuso de autoridade ele disse que aquele era o trabalho dele. Fomos, então, para o lado de fora e estava chovendo muito. O segurança disse que ia bater no meu namorado, o xingou e ele xingou de volta por alguns minutos, até que o cara jogou uma garrafa de vidro na direção do rosto dele, mas acertou a mão. Nisso que a garrafa caiu, ambos se provocaram mais e veio outro segurança, que deu um socão na cara dele", acrescentou.

Jovem de 22 anos diz ter sido agredido por seguranças de casa noturna em Vitória Crédito: Arquivo Pessoal

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A jovem relatou que os dois profissionais estavam de máscara e não quiseram se identificar. "Meu namorado caiu e todo mundo veio ver. Uma mulher, que também é segurança, ficou incentivando a atitude dos colegas. Registramos boletim de ocorrência e tomaremos as medidas legais. Ele teve cortes profundos, precisou até levar um ponto abaixo do olho, um (ponto) na mão e deslocou o nariz, que está inchado. Ele fez um raio-x para ver se deslocou o ombro. Depois que publiquei nas redes sociais, recebi mais de 30 relatos de pessoas dizendo que já foram agredidas por seguranças de lá. Fiquei bastante assustada", concluiu.

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