Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na Reta da Penha

Polícia investiga denúncia de agressão em boate de Vitória

Jovem relatou à polícia que teria sido agredido pelos profissionais enquanto tentava comprar uma água para sua namorada quando o local estava fechando, na madrugada de sábado (30)
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

01 nov 2021 às 17:51

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 17:51

Em Vitória
Jovem de 22 anos precisou ir ao hospital levar pontos após agressões Crédito: Arquivo pessoal
Após uma jovem de 21 anos relatar nas redes sociais que o namorado, de 22 anos, teria sido vítima de agressões praticadas por seguranças de uma casa noturna na Reta da Penha, em Vitória, no sábado (30), a Polícia Civil informou, nesta segunda-feira (1º), que investiga o ocorrido. Os envolvidos no caso não quiseram ser identificados.
Segundo a jovem, o casal esteve na boate e, por volta das 4h40 da madrugada, quando o estabelecimento já estava fechando, ela pediu ao namorado que voltasse ao bar para comprar uma água. "Estou com laringite, tossindo bastante. Estavam falando para as pessoas saírem, mas eu precisava de uma água. Falei para ele passar por uma fresta entre a mesa e a porta de entrada para chegar ao bar. Ele tentou passar lá e, quando passou, o segurança deu um empurrão nele e um grito", iniciou.
A namorada do rapaz contou que, neste primeiro ato, questionou a atitude do segurança. "Houve abuso de autoridade ele disse que aquele era o trabalho dele. Fomos, então, para o lado de fora e estava chovendo muito. O segurança disse que ia bater no meu namorado, o xingou e ele xingou de volta por alguns minutos, até que o cara jogou uma garrafa de vidro na direção do rosto dele, mas acertou a mão. Nisso que a garrafa caiu, ambos se provocaram mais e veio outro segurança, que deu um socão na cara dele", acrescentou.
Reta da Penha - Let's
Jovem de 22 anos diz ter sido agredido por seguranças de casa noturna em Vitória Crédito: Arquivo Pessoal
Polícia investiga denúncia de agressão por seguranças em boate de Vitória
A jovem relatou que os dois profissionais estavam de máscara e não quiseram se identificar. "Meu namorado caiu e todo mundo veio ver. Uma mulher, que também é segurança, ficou incentivando a atitude dos colegas. Registramos boletim de ocorrência e tomaremos as medidas legais. Ele teve cortes profundos, precisou até levar um ponto abaixo do olho, um (ponto) na mão e deslocou o nariz, que está inchado. Ele fez um raio-x para ver se deslocou o ombro. Depois que publiquei nas redes sociais, recebi mais de 30 relatos de pessoas dizendo que já foram agredidas por seguranças de lá. Fiquei bastante assustada", concluiu.

O OUTRO LADO

A reportagem de A Gazeta procurou a assessoria da casa noturna mencionada no relato, mas ainda não conseguiu contato.Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

Veja Também

Homem é preso após esfaquear ex-namorada em salão de beleza de Vila Velha

Corpo de personal trainer morto em assalto será enterrado em Guarapari

Homem morre baleado após discussão em Pancas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime Polícia Civil Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Oportunidades imobiliárias em meio à 'tempestade global'
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 13/04/2026
Editais e Avisos - 13/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados