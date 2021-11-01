Homem morre baleado após discussão em Pancas

Um homem morreu após ser baleado em Montes Claros, Pancas, Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o homicídio ocorreu na noite de sábado (30), após uma discussão. A vítima não teve a identidade divulgada pela corporação.
Após informações de que uma pessoa teria sido atingida por um disparo de arma de fogo, os militares se deslocaram ao local do fato. Uma testemunha relatou à polícia que o indivíduo baleado já teria sido socorrido pela ambulância e encaminhado ao hospital de Pancas. Ele chegou a ser transferido para Colatina, mas teve o óbito constatado no caminho para a unidade hospitalar.
A testemunha disse não saber quem teria efetuado o disparo e afirmou que tudo começou com uma discussão que evoluiu para uma briga e, logo em seguida, escutou o barulho de tiro.
De acordo com a Polícia Militar, buscas foram realizadas na região, mas nenhum suspeito foi encontrado.