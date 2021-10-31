Idoso de 66 anos é assassinado com seis tiros no Norte do ES

Um idoso de 66 anos foi assassinado com 6 tiros em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. O corpo de Jocelino Pedro Padilha foi encontrado pela polícia em uma rua do bairro Alegre na madrugada deste sábado (30). O caso é investigado pela Delegacia Regional de Linhares.
Segundo a Polícia Militar, não foram encontradas testemunhas do crime. Quando os militares chegaram ao local encontraram a vítima já sem vida. O homem foi morto com seis disparos de arma de fogo: três perfurações nas costas, duas na nuca e uma no braço direito. Ainda não se sabe o que teria motivado o crime.
A perícia da Polícia Civil identificou a vítima de acordo com os documentos que foram encontrados na carteira junto ao corpo.
O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Linhares. O delegado Fabrício Lucindo informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia Regional de Linhares. Denúncias podem ser feitas pelo 181.