Jovem é assassinada por engano dentro de condomínio no Sul do ES

Rayssa Peixoto de 18 anos foi morta por engano, segundo a Polícia Civil Crédito: Acervo pessoal

A jovem Rayssa Peixoto, de 18 anos, foi assassinada a tiros em um condomínio no município de Cachoeiro de Itapemirim , Sul do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (31). Segundo a Polícia Civil , a jovem foi baleada por engano. O suspeito, de 21 anos, mora no condomínio e atirou contra o carro em que Rayssa estava, pensando ser o veículo de indivíduos que vinham fazendo ameaças de morte contra ele.

Segundo a polícia, o autor do disparo tem passagem por tráfico de drogas. O nome dele não foi divulgado, mas a reportagem apurou que ele se chama Kevyn Marquete de Souza.

O crime aconteceu dentro de um condomínio residencial, no bairro Gilson Carone. A jovem foi até o local de carro, junto com o namorado, levar um amigo do casal. O suspeito, de 21 anos, disse, em depoimento à polícia, que mora no condomínio e estava sendo ameaçado de morte. Ele afirmou que, ao ver o carro do namorado da jovem no condomínio, pensou que era alguém tentando matá-lo.

“O autor do homicídio pensou que fosse alguém tentando contra a vida dele. Ele afirmou que pediu para o carro parar. Então, ele deu um disparo que transpassou o vidro do veículo e atingiu a vítima", afirmou o delegado Augusto Lago, em entrevista ao repórter Thales Rodrigues, da TV Gazeta Sul.

Rayssa Peixoto, de 18 anos, foi baleada no pescoço e morreu Crédito: Acervo pessoal

Rayssa foi baleada no pescoço e morreu no local. O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim para passar por perícia. Ela foi sepultada em um cemitério particular na cidade, na tarde deste domingo (31).

FUGA APÓS TIRO

Após atirar, o homem fugiu do local do crime. Por meio das câmeras de videomonitoramento do condomínio, ele foi identificado. O rapaz, de 21 anos, tem registro na polícia por tráfico de drogas quando era adolescente. Ele foi localizado e preso por policiais civis na casa de um amigo, no bairro Nossa Senhora Aparecida. A arma do crime não foi encontrada. Segundo o delegado, ele disse que jogou o revólver fora.