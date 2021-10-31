Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cachoeiro de Itapemirim

Jovem é assassinada por engano dentro de condomínio no Sul do ES

Rayssa Peixoto, de 18 anos, estava dentro de carro com namorado quando foi atingida por tiro; suspeito mora no condomínio onde aconteceu o crime

Publicado em 31 de Outubro de 2021 às 17:02

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

31 out 2021 às 17:02
Rayssa Peixoto de 18 anos foi morta por engano, segundo a Polícia Civil.
Rayssa Peixoto de 18 anos foi morta por engano, segundo a Polícia Civil Crédito: Acervo pessoal
A jovem Rayssa Peixoto, de 18 anos, foi assassinada a tiros em um condomínio no município de Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (31). Segundo a Polícia Civil, a jovem foi baleada por engano. O suspeito, de 21 anos, mora no condomínio e atirou contra o carro em que Rayssa estava, pensando ser o veículo de indivíduos que vinham fazendo ameaças de morte contra ele.
Segundo a polícia, o autor do disparo tem passagem por tráfico de drogas. O nome dele não foi divulgado, mas a reportagem apurou que ele se chama  Kevyn Marquete de Souza.
O crime aconteceu dentro de um condomínio residencial, no bairro Gilson Carone. A jovem foi até o local de carro, junto com o namorado, levar um amigo do casal. O suspeito, de 21 anos, disse, em depoimento à polícia, que mora no condomínio e estava sendo ameaçado de morte. Ele afirmou que, ao ver o carro do namorado da jovem no condomínio,  pensou que era alguém tentando matá-lo.
“O autor do homicídio pensou que fosse alguém tentando contra a vida dele. Ele afirmou que pediu para o carro parar. Então, ele deu um disparo que transpassou o vidro do veículo e atingiu a vítima", afirmou o delegado Augusto Lago, em entrevista ao repórter Thales Rodrigues, da TV Gazeta Sul.
Rayssa Peixoto, de 18 anos, foi baleada no pescoço e morreu no local.
Rayssa Peixoto, de 18 anos, foi baleada no pescoço e morreu Crédito: Acervo pessoal
Rayssa foi baleada no pescoço e morreu no local. O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim para passar por perícia. Ela foi sepultada em um cemitério particular na cidade, na tarde deste domingo (31).

FUGA APÓS TIRO

Após atirar, o homem fugiu do local do crime. Por meio das câmeras de videomonitoramento do condomínio, ele foi identificado. O rapaz, de 21 anos, tem registro na polícia por tráfico de drogas quando era adolescente. Ele foi localizado e preso por policiais civis na casa de um amigo, no bairro Nossa Senhora Aparecida. A arma do crime não foi encontrada. Segundo o delegado, ele disse que jogou o revólver fora.
“Ele vai ser autuado em flagrante por homicídio doloso e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória do município”, explicou o delegado. O crime vai ser investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim.

Veja Também

Professor de Educação Física é morto após reagir a assalto em Guarapari

Discussão termina com homem morto durante jogo do Fla em bar de Vila Velha

Vídeo: homem é preso após render funcionária de supermercado no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato Cachoeiro de Itapemirim Polícia Civil ES Sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dicas de lugares para fazer piquenique no Espírito Santo
Jogadores comemoram gol de Paquetá em Flamengo x Independiente Medellín
Flamengo goleia Independiente Medellín por 4 a 1 na Copa Libertadores
Raniele, jogador do Corinthians
Corinthians derrota Santa Fe e segue 100% na Copa Libertadores

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados