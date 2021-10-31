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Santa Rita

Discussão termina com homem morto durante jogo do Fla em bar de Vila Velha

O crime aconteceu por volta das 21 horas deste sábado (30), em um bar no bairro Santa Rita. A vítima, um caminhoneiro de 37 anos, acompanhava o jogo de futebol quando se envolveu em uma confusão

Publicado em 31 de Outubro de 2021 às 09:32

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

31 out 2021 às 09:32
O caminhoneiro Anderson Marques Coutinho, 37 anos, foi assassinado em Vila Velha durante discussão por causa de jogo
Anderson Marques Coutinho, 37 anos, caminhoneiro, morto após confusão em Santa Rita Crédito: Carol Monteiro
Um homem foi morto em Santa Rita, Vila Velha, por volta das 21 horas deste sábado (30). O crime aconteceu próximo à rua onde é realizada a feira livre do bairro.
Segundo relato de moradores, a vítima é o caminhoneiro Anderson Marques Coutinho, 37 anos, que estava em um bar da região, localizado na Rua Olavo Bilac, onde várias pessoas acompanhavam o jogo de futebol entre o Flamengo e Atlético-MG , realizado na noite deste sábado (30).

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Segundo informações da repórter Carol Monteiro, da TV Gazeta, o caminhoneiro era do bairro Alecrim, onde morava com a mãe, a aposentada Magali Regina das Neves Matos, 56 anos. Ele tinha ido a Santa Rita buscar o filho, de um ano e sete meses, para passar o final de semana com ele. Antes de chegar à casa do filho, decidiu parar no bar em Santa Rita para assistir ao jogo com amigos.
Discussão termina com homem morto durante jogo do Fla em bar de Vila Velha
No bar, em um determinado momento, houve uma discussão entre Anderson e um outro homem que, revoltado, foi em casa, buscou uma arma, voltou ao bar e disparou contra o peito do caminhoneiro. Em seguida fugiu do local, a pé.
Anderson ficou caído na rua e chegou a ser socorrido por amigos para o Hospital Evangélico, no mesmo município, mas não resistiu aos ferimentos. Na hora dos disparos, o bar, que sempre atrai muito público, estava lotado.

"ERA MUITO TRABALHADOR"

A mãe de Anderson foi ao Departamento Médico Legal (DML) liberar o corpo do filho para o enterro. Informou que o caminhoneiro era um homem trabalhador e próximo à família. 
"Jamais imaginei que veria meu filho em um caixão. Anderson era muito trabalhador e dava a vida por seu filhinho. Deixou um cachorro que era muito apegado a ele. Não sei o que vou fazer"
Mãe de Anderson - Desabafo no DML de Vitória
Por nota a Polícia Militar confirmou o homicídio em Santa Rita, acrescentando que "no local ninguém soube informar sobre a motivação do crime." E ainda  que "nenhum suspeito foi detido no momento do fato. A ocorrência foi encaminhada para investigação."
A Polícia Civil, também por nota,  informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento nenhum suspeito foi detido. Acrescentou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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