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Leonel Ximenes

Os bairros que lideram em assassinatos de crianças e adolescentes no ES

De janeiro a setembro, foram mortos 82 menores no Espírito Santo

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 14:42

Públicado em 

28 out 2021 às 14:42
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

É preciso dar uma basta à violência!
É preciso dar uma basta à violência! Crédito: Divulgação
Bairros localizados em municípios da Região Norte do Espírito Santo, de acordo com números da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), lideram os assassinatos de crianças e de adolescentes, ou seja, que têm até 17 anos de idade.
A localidade campeã é Interlagos, em Linhares, onde quatro adolescentes, com idades entre 15 e 17 anos, foram mortos. O segundo lugar fica para o bairro Galileia, em Pinheiros. Lá aconteceram três homicídios, assim como em outros dois bairros de Cariacica – Nova Esperança e Nova Rosa da Penha. Como coincidência, as vítimas tinham faixa etária entre 15 e 17 anos.
De janeiro a setembro, foram assassinados 82 menores, o que dá uma média de um crime a cada três dias no Estado. A idade com mais incidência de ocorrências é de 17 anos, com 26 casos, seguida pela de 16, com 24. Por sua vez, o município líder em mortes violentas é Cariacica, com 18 homicídios dolosos.

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“Em Interlagos, nos chama a atenção que dois crimes aconteceram na Avenida Pedro Álvares Cabral, que é uma das principais do bairro. Não há pudor para ação dos criminosos”, analisou o deputado Delegado Danilo Bahiense, presidente da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política Sobre Drogas da Assembleia Legislativa.
Para o parlamentar, que por mais de 30 anos atuou na Polícia Civil capixaba, as motivações dos homicídios têm ligação com o tráfico de drogas. “Nessas idades, os adolescentes já são cooptados mais facilmente para o crime e se sentem como invencíveis. São, lamentavelmente, mão de obra descartável para os traficantes e acabam ficando expostos.”

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O deputado destaca que os locais mais vulneráveis necessitam de políticas públicas, voltadas para a educação, para a cultura e para o acesso a emprego, bem como organização. “Lugares com intenso tráfico de drogas muitas vezes têm iluminação ineficiente, terrenos baldios repletos de mato, lixo e nenhuma área para prática de esportes.”

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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