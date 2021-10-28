Os bairros que lideram em assassinatos de crianças e adolescentes no ES

A localidade campeã é Interlagos, em Linhare
s, onde quatro adolescentes, com idades entre 15 e 17 anos, foram mortos. O segundo lugar fica para o bairro Galileia, em Pinheiros
. Lá aconteceram três homicídios, assim como em outros dois bairros de Cariacica
– Nova Esperança e Nova Rosa da Penha. Como coincidência, as vítimas tinham faixa etária entre 15 e 17 anos.
De janeiro a setembro, foram assassinados 82 menores, o que dá uma média de um crime a cada três dias no Estado. A idade com mais incidência de ocorrências é de 17 anos, com 26 casos, seguida pela de 16, com 24. Por sua vez, o município líder em mortes violentas é Cariacica, com 18 homicídios dolosos.
“Em Interlagos, nos chama a atenção que dois crimes aconteceram na Avenida Pedro Álvares Cabral, que é uma das principais do bairro. Não há pudor para ação dos criminosos”, analisou o deputado Delegado Danilo Bahiense, presidente da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política Sobre Drogas da Assembleia Legislativa
.
Para o parlamentar, que por mais de 30 anos atuou na Polícia Civil
capixaba, as motivações dos homicídios têm ligação com o tráfico de drogas. “Nessas idades, os adolescentes já são cooptados mais facilmente para o crime e se sentem como invencíveis. São, lamentavelmente, mão de obra descartável para os traficantes e acabam ficando expostos.”
O deputado destaca que os locais mais vulneráveis necessitam de políticas públicas, voltadas para a educação, para a cultura e para o acesso a emprego, bem como organização. “Lugares com intenso tráfico de drogas muitas vezes têm iluminação ineficiente, terrenos baldios repletos de mato, lixo e nenhuma área para prática de esportes.”