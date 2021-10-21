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Leonel Ximenes

Crianças transformam rotina de batalhão da PM no ES

36 estudantes, de 4 a 6 anos de idade, foram recebidos em clima de festa da unidade militar

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 19:35

Públicado em 

21 out 2021 às 19:35
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

As crianças participaram de atividades recreativas no novo ginásio de esportes do 13° BPM
As crianças participaram de atividades recreativas no novo ginásio de esportes do 13° BPM Crédito: Polícia Militar/Divulgação
Acostumado à rotina de tensão e prontidão, o 13º Batalhão da Polícia Militar, em São Mateus, teve um começo de noite diferente nesta quarta (20). É que 36 crianças, de 4 a 6 anos de idade, visitaram a sede da unidade, onde foram recebidos em clima de festa.
Os pequenos, que são alunos de um centro educacional da região, conheceram a estrutura do 13° BPM e a 3ª Companhia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental. Também assistiram a palestras sobre educação e preservação ambiental, além de uma demonstração da atuação de um dos cães policiais da unidade.
Por fim, conversaram e tiraram fotos com o comandante do batalhão, tenente-coronel Jefson, no novo ginásio de esportes do 13° BPM.

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"Tal contato permite às futuras gerações manterem uma relação de proximidade com as instituições policiais, além de servirem de estímulo para que esses futuros jovens possam se interessar e ingressar na Polícia Militar", destacou o comandante.
O cão adestrado do batalhão se exibiu para as crianças
O cão adestrado do batalhão se exibiu para as crianças Crédito: Polícia Militar/Divulgação
A visita, a segunda realizada por crianças no batalhão do Norte do Estado, faz parte de um projeto de aproximação das crianças com os policiais militares.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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