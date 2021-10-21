Crianças transformam rotina de batalhão da PM no ES

Acostumado à rotina de tensão e prontidão, o 13º Batalhão da Polícia Militar
, em São Mateus
, teve um começo de noite diferente nesta quarta (20). É que 36 crianças, de 4 a 6 anos de idade, visitaram a sede da unidade, onde foram recebidos em clima de festa.
Os pequenos, que são alunos de um centro educacional da região, conheceram a estrutura do 13° BPM e a 3ª Companhia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental. Também assistiram a palestras sobre educação
e preservação ambiental, além de uma demonstração da atuação de um dos cães policiais da unidade.
Por fim, conversaram e tiraram fotos com o comandante do batalhão, tenente-coronel Jefson, no novo ginásio de esportes do 13° BPM.
"Tal contato permite às futuras gerações manterem uma relação de proximidade com as instituições policiais, além de servirem de estímulo para que esses futuros jovens possam se interessar e ingressar na Polícia Militar", destacou o comandante.
A visita, a segunda realizada por crianças no batalhão do Norte do Estado
, faz parte de um projeto de aproximação das crianças com os policiais militares.