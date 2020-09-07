Mais de um terço dos PMs no Espírito Santo só tem ensino médio

Policiais militares participam de operação nas ruas de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Erramos: A informação que dizia que 56,5% do efetivo da PM no Espírito Santo tinha formação educacional até o ensino médio estava errada. O correto, em relação ao efetivo de 8.318 PMs na ativa com base no Perfil Nacional das Instituições de Segurança Pública 2019 do Ministério da Justiça, é dizer que 38% dos policiais têm até o ensino médio. O texto e o título da coluna foram corrigidos às 11h57 do dia 07/09/2020.

Pouco mais de um terço dos policiais militares na ativa no Estado têm até o ensino médio. É o que mostra a Pesquisa Nacional das Instituições de Segurança Pública 2019 do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Dos 8.318 militares, 3.161 têm o nível médio (38%). Uma curiosidade: oito só fizeram o ensino fundamental. O levantamento não cita, por exemplo, quantos policiais estariam na faculdade. Mas ainda traz os números de policiais com especialização, mestrado e doutorado.

A PM está longe de conseguir o número ideal de praças e oficiais. O quadro organizacional da corporação, conforme divulgado pelo governo do Estado, no último dia 28 de agosto, prevê que em janeiro de 2021 deveria haver 10.983. Trata-se de uma lacuna de 2.665 pessoas e um déficit de 24,43%.

governo do Estado , atualmente, está com um concurso em andamento desde 2018 e que prevê a entrada gradativa de novos militares, sendo 650 vagas para o Curso de Formação de Soldados (CFSd) e outras 80 para o Curso de Formação de Oficiais.

As patentes mais numerosas na PM são, entre os praças, as de soldado (3.098), de cabo (2.348) e de terceiro-sargento (887). Já entre os oficiais, os capitães estão em maior quantidade: 237. Esse valor chega a ser mais volumoso que a soma das patentes de primeiro e segundo-tenentes (considerados motores no trabalho ostensivo), que é de 227.

MULHERES SÃO APENAS 13,5% DO EFETIVO

A Polícia Militar capixaba tem em seus quadros 1.125 mulheres e 7.193 homens. Elas, em termos proporcionais, são somente 13,53% da força de trabalho, enquanto o contingente masculino é de 86,47%.

Chama atenção que 521 mulheres da PM são designadas para atividades administrativas, conforme relata o levantamento do governo federal.

As faixas etárias mais numerosas na PM incluem jovens e adultos. A maior parte dos policiais tem de 31 a 35 anos (2.154) e de 25 a 30 anos (1.954).

BOMBEIROS SÓ TÊM 78 SOLDADOS NO ES

Os soldados são a base de toda corporação militar, mas no Estado a instituição só conta com 78 soldados, de acordo com a mesma pesquisa do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Contudo, em breve esse número deverá aumentar, em função de o Corpo de Bombeiros estar com 150 alunos-soldados em processo de formação. A patente mais volumosa é a de cabos, com 446 homens e mulheres.

A falta de pessoal também é crônica, assim como na Polícia Civil e na Polícia Militar. A partir de 2021, o quadro organizacional dos Bombeiros prevê 1.816 militares. Contudo, pelo levantamento, só há 1.109 na ativa, ou seja, 61,06% do que é esperado para o ano que vem.