PMs surpreendem criança que ficou sem festa por causa da pandemia no ES

Nicolly, fardada, posa com os PMs que foram visitá-la no dia do seu aniversário Crédito: Divulgação

A pequena Nicolly não vai esquecer jamais do seu aniversário de 5 anos, comemorado em plena pandemi a. Mas é preciso reconhecer: as coisas não começaram como a pequena moradora de Guaçuí , no Sul do Estado, queria. Por causa da crise sanitária, a família da garotinha resolveu não fazer festa para comemorar a data.

Mas nem tudo estava perdido. Fã da Polícia Militar , Nicolly manifestou o desejo de no dia do seu aniversário, comemorado nesta quarta-feira (14), vestir uma farda da corporação. Ao saberem da situação, policiais da 2ª Companhia do 3º Batalhão da PM resolveram fazer uma visita surpresa para a pequena aniversariante, na tarde desta quarta.

Tomando todas as precauções, com uso de máscaras e higienizados, os militares foram então à casa da menina cumprimentá-la pela data. "Ela é apaixonada pela polícia e gostou muito da surpresa", disse Diana Rodrigues, mãe da Nicolly.

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A fã mirim da PM vestiu a farda da corporação, emprestada por uma policial amiga da mãe dela, e posou para fotos com os militares de Guaçuí.

Nicolly dentro de uma viatura da PM, de quem é fã Crédito: Divulgação

O cabo Boeno destacou que esse foi um pedido que sensibilizou a todos, em uma ocasião muito especial para os policiais e para a criança.