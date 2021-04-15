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Leonel Ximenes

PMs surpreendem criança que ficou sem festa por causa da pandemia no ES

Policiais foram de surpresa visitar a menina, que posou para fotos com a farda da  Polícia Militar

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 11:15

Públicado em 

15 abr 2021 às 11:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Nicolly, fardada, posa com os PMs que foram visitá-la no dia do seu aniversário
Nicolly, fardada, posa com os PMs que foram visitá-la no dia do seu aniversário Crédito: Divulgação
A pequena Nicolly não vai esquecer jamais do seu aniversário de 5 anos, comemorado em plena pandemia. Mas é preciso reconhecer: as coisas não começaram como a pequena moradora de Guaçuí, no Sul do Estado, queria. Por causa da crise sanitária, a família da garotinha resolveu não fazer festa para comemorar a data.
Mas nem tudo estava perdido. Fã da Polícia Militar, Nicolly manifestou o desejo de no dia do seu aniversário, comemorado nesta quarta-feira (14), vestir uma farda da corporação. Ao saberem da situação, policiais da 2ª Companhia do 3º Batalhão da PM resolveram fazer uma visita surpresa para a pequena aniversariante, na tarde desta quarta.

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Tomando todas as precauções, com uso de máscaras e higienizados, os militares foram então à casa da menina cumprimentá-la pela data. "Ela é apaixonada pela polícia e gostou muito da surpresa", disse Diana Rodrigues, mãe da Nicolly.

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A fã mirim da PM vestiu a farda da corporação, emprestada por uma policial amiga da mãe dela, e posou para fotos com os militares de Guaçuí.
Nicolly dentro de uma viatura da PM, de quem é fã
Nicolly dentro de uma viatura da PM, de quem é fã Crédito: Divulgação
O cabo Boeno destacou que esse foi um pedido que sensibilizou a todos, em uma ocasião muito especial para os policiais e para a criança.
“Não poderíamos deixar este momento tão especial para Nicolly passar em branco. Em virtude da pandemia ela não teve a festinha, mas fizemos questão de vir e retribuir o carinho que ela tem pela Polícia Militar e pelo nosso trabalho", afirmou o cabo.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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