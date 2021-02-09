Bolsonaro grava vídeo de aniversário para trigêmeos capixabas

Bruno, Bárbara e Brunela, filhos do deputado federal Josias Da Vitória
(Cidadania-ES), completam 19 anos de idade neste sábado (13). Mas os trigêmeos já começaram a receber os parabéns antecipadamente.
Um deles foi o do presidente Jair Bolsonaro, que na última sexta-feira (5) recebeu o parlamentar capixaba, em Brasília, durante reunião da Frente Parlamentar da Mineração, da qual Da Vitória é membro.
Ao descobrir que o deputado é pai de trigêmeos e que eles fazem aniversário nesta semana, Bolsonaro gravou o vídeo ao lado de Da Vitória. "Olá, Bruno, Bárbara e Brunela. Trigêmeos. Papai [deputado Da Vitória] aqui do lado. Parabéns pra vocês. Sejam felizes, tá legal? Um abraço", diz o presidente.
O parlamentar, pelo visto, está bem relacionado, tanto em Brasília como no Espírito Santo. Da Vitória é o líder da bancada federal capixaba, dialoga bastante com o governador Renato Casagrande
(PSB) e ainda tem bom trânsito com ministros, como o da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, que já veio diversas vezes ao Estado.
Na postagem do vídeo em suas redes sociais, o orgulhoso pai escreveu: "Presidente Jair Bolsonaro gravou uma mensagem especial para meus trigêmeos, Bruno, Bárbara e Brunela, que completam 19 anos no próximo sábado (13). Feliz aniversário, filhos! Obrigado, presidente, pelo recado!".