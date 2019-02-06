Da Vitória é escolhido coordenador da bancada federal capixaba

Bancada federal capixaba se reuniu nesta quarta-feira (6) Crédito: Divulgação

Na última semana, o deputado Evair de Melo (PP) também havia colocado o nome à disposição, mas declinou. O deputado federal Josias da Vitória (PPS) foi escolhido como coordenador da bancada federal capixaba. Em reunião dos 13 integrantes no início da tarde de hoje, o parlamentar, que vinha se manifestando nos últimos dias como interessado na função, afirmou ter conquistado o apoio de todos os colegas., mas declinou.

"A reunião foi um exemplo de unidade, em prol dos interesses do Estado. Estou muito grato pelo apoio unânime, e também compromissado em conduzir essa coordenação de forma democrática, respeitosa, e priorizando o interesse comum dos representantes do Congresso Nacional sobre nosso Estado", declarou Da Vitória.

O coordenador da bancada estadual fica no posto por dois anos e não tem direito a cargos, gabinete ou remuneração extra. A principal função é encaminhar as demandas do Estado, em uma interlocução do governo federal com o estadual, agendar reuniões e representar o Espírito Santo nas reuniões da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional.

Considerado aliado do governador Rentao Casagrande (PSB), Da Vitória foi deputado estadual por três mandatos e é novato na Câmara dos Deputados.

Os 13 membros da bancada farão reuniões quinzenais, sendo a primeira na próxima terça-feira (12) à tarde. Na segunda-feira (11), terão uma reunião com o governador Renato Casagrande (PSB) no Palácio Anchieta, pela manhã.

Segundo o novo coordenador, neste primeiro encontro, que marca o início dos trabalhos, o foco vai ser na definição de estratégias para acelerar investimentos em que o governo federal já contratou.

"A bancada vai estar unida no processo de cobrança junto ao Tribunal de Contas da União (TCU), que precisa dar um parecer chancelando a continuidade das obras de duplicação da BR 262, conforme reforçou o deputado Evair. Também houve um pedido de Sérgio Vidigal (PDT) para atuar de forma enérgica para que as obras do Contorno do Mestre Álvaro andem, além de outras demandas como os investimentos em portos e aeroportos", afirmou.