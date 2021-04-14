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Leonel Ximens

PMs dão bolas a crianças que tiveram o brinquedo destruído por vizinha

Policiais também presentearam os menores com chocolates em bairro de Vila Velha

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 15:44

Públicado em 

14 abr 2021 às 15:44
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Os policiais militares Leonam (à esquerda) e Winícius com as crianças presenteadas com as bolas
Os PMs Leonam (à esquerda) e Winícius com as crianças presenteadas com as bolas Crédito: Divulgação
A história que você vai ler aqui, prezado leitor, envolve intolerância (ainda que involuntária), polícia, crianças e um final feliz. Muito feliz. Tudo começou com um chamado no Ciodes, o serviço de urgência da Polícia Militar. Só que desta vez não era um comunicado comum.
Acostumados a serem acionados para atender ocorrências de homicídios, agressões, tráfico de drogas e toda sorte de violência, os soldados PM Leonam e Wínicius foram mobilizados desta vez para um caso insólito: surtada, uma moradora de Guaranhuns, em Vila Velha, rasgou uma bola que caiu no seu quintal. O brinquedo pertencia a um grupo de crianças do bairro.
No local, os militares do 4º BPM (Ibes) constataram que os pequenos estavam inconsoláveis porque a única bola que tinham foi destruída em segundos pela vizinha. Comovidos com a cena, os dois soldados entenderam que a questão ultrapassava o âmbito policial, haja vista a situação emocional da mulher.
"Chegar lá, ser recebido com festa por eles, deixou a gente muito emocionado. Eles ficaram tristes porque perderam a bola e quando voltamos com os presentes, a alegria deles não tem preço que pague. Crianças são esperança para o futuro, o sorriso do mundo e a alegria da vida"
Soldado PM Leonam - Um dos policiais que presentearam as crianças em Guaranhuns
Era muito mais que isso: eles estavam desafiados, de alguma forma, a apagar aquela cena de violência, protagonizada pela senhora surtada, dando às crianças o direito de sonhar novamente com um mundo mais feliz, representado naquela simples bola de plástico.
Os PMs Leonam e Wínicius resolveram agir. Compraram cinco bolas e chocolates e voltaram a Guaranhuns, no dia 29 de março, para presentear as crianças.

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“Atender uma ocorrência como essa mexe demais com a gente. As crianças são apenas crianças, que gostam brincar. Todos fomos afetados por mudanças de comportamento no último ano por conta da pandemia e brincar na rua é a única coisa que eles tinham”, diz Leonam.
As crianças agradeceram aos policiais não com a formalidade que rege as relações dos adultos. O “muito obrigado” veio através do brilho do olhar de cada uma delas. E com a bola rolando novamente, porque o jogo não acabou e a vitória há de ser alcançada.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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