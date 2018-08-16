Garotinha encomenda R$ 1.350 em brinquedos - e doa todos depois

A pequena Caitlin ao lado dos brinquedos que comprou sem o conhecimento da mãe Crédito: Twitter / @R_tatas

Uma garotinha de seis anos chamou atenção das redes sociais após ter feito um pedido de cerca de 350 dólares em brinquedos sem que sua mãe soubesse. Posteriormente, porém, ela resolveu doar todos eles.

Tudo começou quando a pequena Kaitlin pediu à mãe para comprar uma boneca Barbie em um site de compras online e, posteriormente, conferir o prazo de entrega do presente.

No dia seguinte, foram entregues inúmeras caixas contendo brinquedos, vídeo games e jogos de tabuleiro, no valor de 350 dólares (o equivalente a R$ 1.365,00). Sua prima, Ria Diyaolu, publicou uma foto do momento, que logo viralizou, em seu Twitter.

"Ela sabia exatamente o que estava fazendo quando fez isso. Eu fiquei surpresa que uma garota de seis anos de idade sobresse como fazer uma compra de um clique com entrega para o dia seguinte", Ria ao site Buzzfeed News.

Apesar de inicialmente ter indicado que a garota seria punida com um mês sem internet e teria que devolver todas as encomendas, exceto sua Barbie, sua prima fez uma nova postagem em seu Twitter, contando que Kaitlin havia decidido doar todos os brinquedos ao hospital infantil em que ficou internada por uma semana quando era bebê.

"Ela quis dar um pouco de alegria àqueles que não estão bem", escreveu sua prima.