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Farda e cantoria

PMs do ES gravam clipe de fim de ano e viram sucesso na internet

Os militares do 12.º Batalhão de Linhares reuniram talentos da unidade para levar mensagem positiva para as redes sociais

Publicado em 26 de Dezembro de 2020 às 20:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2020 às 20:06
Uma iniciativa do 12.º Batalhão da Polícia Militar, em Linhares, tem repercutido nas redes sociais. Com novos arranjos, o batalhão reuniu a dedo talentos dos policiais e fizeram um clipe com novos arranjos da canção "Peça Felicidade" da banda Melim.
Entre os músicos/policiais está o Capitão Tiago Borba, que realizou o arranjo, a direção musical e ainda tocou contrabaixo na melodia. Ele conta que foi tudo muito rápido. Em duas semanas, o grupo escolheu a música, gravou o hit e montou o clipe com ajuda voluntária de profissionais da área. 
"Queríamos dividir uma mensagem positiva para este ano tão complicado, pensamos em uma adaptação para música de acordo com a mão-de-obra que tínhamos, como um violonista", contou. 
A ideia foi postada no Instagram, mas o retorno foi surpreendente. "Não imaginávamos que o retorno seria tão positivo e teria tanta repercussão. Até colegas de outros Estados nos elogiando. Os policiais são muito bons, não fizemos nenhum ensaio antes, por exemplo. E para quem duvida, são todos policiais mesmo, não são músicos vestidos de policiais", disse, pois teve até quem duvidasse.  No clipe, são as imagens da famosa Lagoa Juparanã e do Centro de Linhares que serviram de cenário para a banda. 
O capitão diz que o objetivo era levar uma mensagem carinhosa e de esperança para as pessoas. A banda da PM pediu autorização à banda Melim para utilizar a canção.  "A letra da música é muito bonita. E são pais, filhos, mães ali atrás da farda e cidadãos", afirma Borba.  Por enquanto, o clipe é só para este ano, mas não está descartada a ideia de virar um projeto permanente do batalhão. 

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