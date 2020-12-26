PMs do ES gravam clipe de fim de ano e viram sucesso na internet

Uma iniciativa do 12.º Batalhão da Polícia Militar, em Linhares, tem repercutido nas redes sociais. Com novos arranjos, o batalhão reuniu a dedo talentos dos policiais e fizeram um clipe com novos arranjos da canção "Peça Felicidade" da banda Melim.

Entre os músicos/policiais está o Capitão Tiago Borba, que realizou o arranjo, a direção musical e ainda tocou contrabaixo na melodia. Ele conta que foi tudo muito rápido. Em duas semanas, o grupo escolheu a música, gravou o hit e montou o clipe com ajuda voluntária de profissionais da área.

"Queríamos dividir uma mensagem positiva para este ano tão complicado, pensamos em uma adaptação para música de acordo com a mão-de-obra que tínhamos, como um violonista", contou.

A ideia foi postada no Instagram, mas o retorno foi surpreendente. "Não imaginávamos que o retorno seria tão positivo e teria tanta repercussão. Até colegas de outros Estados nos elogiando. Os policiais são muito bons, não fizemos nenhum ensaio antes, por exemplo. E para quem duvida, são todos policiais mesmo, não são músicos vestidos de policiais", disse, pois teve até quem duvidasse. No clipe, são as imagens da famosa Lagoa Juparanã e do Centro de Linhares que serviram de cenário para a banda.