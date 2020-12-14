Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

ES compra picapes para as Polícias Militar e Civil por R$ 3,1 milhões

Modelos com tração nas quatro rodas são mais resistentes em operações em morros, por exemplo

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 17:53

Públicado em 

14 dez 2020 às 17:53
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Picape utilizada pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) de Jardim Camburi
Picape utilizada pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) de Jardim Camburi, o mesmo modelo que está sendo comprado pelo governo Crédito: Sesp
As Polícias Civil Militar vão ter 21 novas picapes, com tração nas quatro rodas, para o combate à criminalidade no Estado. Segundo os contratos firmados pelo governo do Estado, 14 serão destinadas à PM, enquanto sete irão para a PC.
Ao todo, o custo global com essas picapes é de R$ 3.117.450. O valor unitário de cada veículo é de R$ 148.450, de acordo com o contrato firmado com a Nissan para adquirir o modelo Frontier.
Esses veículos vão ser destinados ao chamado “Eixo Enfrentamento à Criminalidade Violenta” e poderão, segundo fontes da segurança, serem empregados no combate a homicídios e ao tráfico de drogas, por exemplo.
Morros de Vitória são considerados bastante desafiadores no patrulhamento e em operações. Com esses automóveis tracionados nas quatro rodas, há um auxílio para conseguir ter mais sucesso nas missões em terrenos íngremes.

Veja Também

Na Assembleia, Casagrande anuncia concursos para militares e Polícia Civil

Drogas em viatura: quatro policiais militares são presos em Vitória

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Segurança Pública Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vizinho é preso suspeito de aliciar e assediar menina de 11 anos em Colatina
Imagem de destaque
Lula na Espanha: 'Tenho muitas preocupações no Brasil para me preocupar com a Venezuela'
Imagem de destaque
Motoboy fica ferido em acidente com carro na BR 101 em Linhares; veja vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados