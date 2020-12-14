ES compra picapes para as Polícias Militar e Civil por R$ 3,1 milhões

As Polícias Civil
e Militar
vão ter 21 novas picapes, com tração nas quatro rodas, para o combate à criminalidade no Estado. Segundo os contratos firmados pelo governo do Estado, 14 serão destinadas à PM, enquanto sete irão para a PC.
Ao todo, o custo global com essas picapes é de R$ 3.117.450. O valor unitário de cada veículo é de R$ 148.450, de acordo com o contrato firmado com a Nissan para adquirir o modelo Frontier.
Esses veículos vão ser destinados ao chamado “Eixo Enfrentamento à Criminalidade Violenta” e poderão, segundo fontes da segurança, serem empregados no combate a homicídios e ao tráfico de drogas, por exemplo.
Morros de Vitória
são considerados bastante desafiadores no patrulhamento e em operações. Com esses automóveis tracionados nas quatro rodas, há um auxílio para conseguir ter mais sucesso nas missões em terrenos íngremes.