Garoto vende brinquedos para pagar tratamento de cachorro doente

Connor organizou um bazar e arrecadou dinheiro para ajudar Copper, doberman com problema na coluna vertebral Crédito: Pixabay/groesswang

Connor Jayne é um garoto dos Estados Unidos que conta com seu cachorrinho Copper para superar uma série de problemas de saúde. Por isso, quando descobriu que o mascote estava doente, não poupou esforços para arrecadar fundos e pagar seu tratamento.

Meu filho sofre de ansiedade severa por causa de bullying e tem transtorno de estresse pós-traumático. O cão consegue sentir quando ele vai ter um ataque de ansiedade e pressiona seu corpo contra o dele, o que alivia os sintomas, conta Jennifer, mãe do garoto.

Copper também já acordou Jennifer quando Connor estava tendo uma convulsão de madrugada. Eu pude ver meu filho tendo uma convulsão. Eu nunca saberia, disse a mulher à WROC-TV. Além desse problema de saúde, Connor também sofre de transtorno transtorno do déficit de atenção com hiperatividade.

Recentemente, durante uma ida ao veterinário, o cãozinho foi diagnosticado com síndrome de Wobbler, uma doença que afeta sua coluna vertebral e o impede de andar.

O garoto não teve dúvidas de que estava na hora de retribuir todo o apoio que Copper sempre lhe deu. Para isso, montou um bazar em seu quintal e vendeu seus brinquedos.