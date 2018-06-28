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Garoto vende brinquedos para pagar tratamento de cachorro doente

Connor organizou um bazar e arrecadou dinheiro para ajudar Copper, doberman com problema na coluna vertebral

Publicado em 28 de Junho de 2018 às 10:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2018 às 10:20
Connor organizou um bazar e arrecadou dinheiro para ajudar Copper, doberman com problema na coluna vertebral Crédito: Pixabay/groesswang
Connor Jayne é um garoto dos Estados Unidos que conta com seu cachorrinho Copper para superar uma série de problemas de saúde. Por isso, quando descobriu que o mascote estava doente, não poupou esforços para arrecadar fundos e pagar seu tratamento.
Meu filho sofre de ansiedade severa por causa de bullying e tem transtorno de estresse pós-traumático. O cão consegue sentir quando ele vai ter um ataque de ansiedade e pressiona seu corpo contra o dele, o que alivia os sintomas, conta Jennifer, mãe do garoto.
Copper também já acordou Jennifer quando Connor estava tendo uma convulsão de madrugada. Eu pude ver meu filho tendo uma convulsão. Eu nunca saberia, disse a mulher à WROC-TV. Além desse problema de saúde, Connor também sofre de transtorno transtorno do déficit de atenção com hiperatividade.
Recentemente, durante uma ida ao veterinário, o cãozinho foi diagnosticado com síndrome de Wobbler, uma doença que afeta sua coluna vertebral e o impede de andar.
O garoto não teve dúvidas de que estava na hora de retribuir todo o apoio que Copper sempre lhe deu. Para isso, montou um bazar em seu quintal e vendeu seus brinquedos.
A família também criou uma vaquinha online para poder pagar por todo o tratamento médico do mascote, que já soma US$ 2,5 mil (cerca de R$ 9,5 mil). Suas doações fazem a terapia do Copper possível! Ela é muito cara e, sem sua generosidade, não teríamos todas as opções. Muito obrigado, escreveu a família de Connor na página da vaquinha.

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