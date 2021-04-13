Idosa de Apiacá comemora aniversário de 108 anos com a família

Segundo a bisneta Neuziana Rodrigues Pereira, o tradicional ‘parabéns’ foi cantado pelos filhos dentro de casa com a idosa, conhecida por Nedite. Os demais familiares ficaram do lado de fora da casa para evitar aglomeração. “Os filhos, a maioria que já foi vacinada, ficaram dentro de casa, e os demais cantaram do portão. Desde o ano passado não a via por conta da pandemia, é uma alegria”, conta a bisneta.