Idosa de Apiacá comemora aniversário de 108 anos com a família

Dona Maria Benedita Carvalho Pereira, moradora de Apiacá, no Sul do Espírito Santo, chegou aos 108 anos de vida nesta terça-feira (13). A data não poderia passar em branco e a família, seguindo todas as recomendações para evitar a transmissão do novo coronavírus, comemorou o aniversário com bolo e doces.
Segundo a bisneta Neuziana Rodrigues Pereira, o tradicional ‘parabéns’ foi cantado pelos filhos dentro de casa com a idosa, conhecida por Nedite. Os demais familiares ficaram do lado de fora da casa para evitar aglomeração. “Os filhos, a maioria que já foi vacinada, ficaram dentro de casa, e os demais cantaram do portão. Desde o ano passado não a via por conta da pandemia, é uma alegria”, conta a bisneta.
A família de Maria Benedita Carvalho Pereira é grande: são 13 filhos, 39 netos, 80 bisnetos, 65 tataranetos e 8 tetranetos.
Lúcida e sem comorbidades, ela foi a primeira idosa vacinada em Apiacá contra Covid-19, em fevereiro deste ano. Dona Maria Benedita já recebeu a segunda dose do imunizante.