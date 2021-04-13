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Dia de festa

Idosa de Apiacá comemora aniversário de 108 anos com a família

Maria Benedita Carvalho Pereira, moradora do centro de Apiacá, comemorou a data nesta terça-feira (13) com os  filhos, netos,  bisnetos, tataranetos e tetranetos!

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 19:29

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

13 abr 2021 às 19:29
Maria Benedita Carvalho Pereira
Maria Benedita Carvalho Pereira Crédito: Neuziana Rodrigues Pereira
Dona Maria Benedita Carvalho Pereira, moradora de Apiacá, no Sul do Espírito Santo, chegou aos 108 anos de vida nesta terça-feira (13). A data não poderia passar em branco e a família, seguindo todas as recomendações para evitar a transmissão do novo coronavírus, comemorou o aniversário com bolo e doces.
Segundo a bisneta Neuziana Rodrigues Pereira, o tradicional ‘parabéns’ foi cantado pelos filhos dentro de casa com a idosa, conhecida por Nedite. Os demais familiares ficaram do lado de fora da casa para evitar aglomeração. “Os filhos, a maioria que já foi vacinada, ficaram dentro de casa, e os demais cantaram do portão. Desde o ano passado não a via por conta da pandemia, é uma alegria”, conta a bisneta.
A família de Maria Benedita Carvalho Pereira é grande: são 13 filhos, 39 netos, 80 bisnetos, 65 tataranetos e 8 tetranetos.
Lúcida e sem comorbidades, ela foi a primeira idosa vacinada em Apiacá contra Covid-19, em fevereiro deste ano. Dona Maria Benedita já recebeu a segunda dose do imunizante.

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