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Imunização

Brasil deve receber mais de 842 mil doses da vacina da Pfizer em junho

De acordo com o Itamaraty, cabe ressaltar que essas 842.400 doses não fazem parte das 100 milhões já contratadas pelo Ministério da Saúde diretamente com a farmacêutica

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 15:42

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

13 abr 2021 às 15:42
O imunizante da Pfizer já recebeu a aprovação definitiva da Anvisa
O Ministério da Saúde tem 42,5 milhões de doses de vacinas contratadas com a Covax Facility. Crédito: Divulgação
O Brasil vai receber 842.400 doses da vacina da farmacêutica Pfizer/BioNTech contra a covid-19. A informação foi dada pelos coordenadores da Covax Facility ao Itamaraty. A previsão de entrega é para o mês de junho.
O Ministério da Saúde tem 42,5 milhões de doses de vacinas contratadas com a Covax Facility. A quantidade é suficiente para vacinar 10% da população brasileira. Até o momento, o Brasil já recebeu mais de 1 milhão de doses da vacina da AstraZeneca/Oxford por meio dessa iniciativa. “Cabe ressaltar que essas 842.400 doses não fazem parte das 100 milhões já contratadas pelo Ministério da Saúde diretamente com a farmacêutica”, ressaltou o Itamaraty em nota à imprensa na noite de ontem.

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