Primeira idosa vacinada contra a Covid-19 em Apiacá tem 107 anos

Maria Benedita Carvalho Pereira, de 107 anos, foi a primeira idosa com mais de 90 anos vacinada em Apiacá Crédito: Divulgação

Maria Benedita Carvalho Pereira, de 107 anos, foi a primeira idosa vacinada em Apiacá , no Sul do Espírito Santo , nessa nova fase de imunização contra Covid-19, que abrange os que têm mais de 90 anos. Ela recebeu a primeira dose da vacina nesta sexta-feira (05) em casa, no Centro do município.

Segundo a família, Nedite, como a idosa é conhecida, é lúcida e não tem comorbidades. Ela teve 13 filhos, 39 netos e a família continua aumentando com 79 bisnetos, 59 tataranetos e 04 pentanetos.

Após receber a vacina, a idosa está ansiosa para voltar a receber visitas. “Ela ficou muito feliz. Está doida para receber a família, porque já tem um ano que só fala com todos por chamada de vídeo”, contou a neta Neuziana.

Maria Benedita Carvalho Pereira com os tataranetos Crédito: Arquivo pessoal