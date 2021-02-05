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Nova fase de imunização

Primeira idosa vacinada contra a Covid-19 em Apiacá tem 107 anos

Maria Benedita Carvalho Pereira é a primeira a receber a vacina na nova etapa, para idosos com mais de 90 anos. Ela foi imunizada em casa
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

05 fev 2021 às 15:52

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 15:52

Primeira vacinada em Apiacá
Maria Benedita Carvalho Pereira, de 107 anos, foi a primeira idosa com mais de 90 anos vacinada em Apiacá Crédito: Divulgação
Maria Benedita Carvalho Pereira, de 107 anos, foi a primeira idosa vacinada em Apiacá, no Sul do Espírito Santo, nessa nova fase de imunização contra Covid-19, que abrange os que têm mais de 90 anos. Ela recebeu a primeira dose da vacina nesta sexta-feira (05) em casa, no Centro do município. 
Segundo a família, Nedite, como a idosa é conhecida, é lúcida e não tem comorbidades. Ela teve 13 filhos, 39 netos e a família continua aumentando com 79 bisnetos, 59 tataranetos e 04 pentanetos.
Após receber a vacina, a idosa está ansiosa para voltar a receber visitas. “Ela ficou muito feliz. Está doida para receber a família, porque já tem um ano que só fala com todos por chamada de vídeo”, contou a neta Neuziana.
Maria Benedita Carvalho Pereira com os tataranetos
Maria Benedita Carvalho Pereira com os tataranetos Crédito: Arquivo pessoal
Segundo a secretária de Saúde do município, Flávia Zanardi,  até a tarde desta sexta-feria (5), 17 idosos acima de 90 anos foram vacinados. O objetivo é imunizar 58, segundo a prefeitura. Agentes de saúde, enfermeiros e coordenadores de cada área estão fazendo o contato com as famílias para a vacinação. 

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