Cachoeiro prevê vacinar 176 idosos com mais de 90 anos nesta sexta

Cachoeiro começa a vacina idosos acima de 90 anos em domicílio Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A vacinação de idosos acima de 90 anos contra Covid-19, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , começou nesta sexta-feira (5). Segundo a prefeitura, a previsão da é de que 176 pessoas desse grupo sejam imunizadas em seis bairros do município neste primeiro dia.

De acordo com a Prefeitura de Cachoeiro, as doses das vacinas serão aplicadas em domicílio. Para que o idoso desse grupo seja imunizado, os responsáveis devem procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima para agendar a ida de vacinadores até a sua residência. No site da prefeitura, constam os endereços e telefones das unidades do município. Veja no endereço virtual do município.

“Os idosos não devem ser levados até as unidades básicas de saúde para serem vacinados. A vacinação desse grupo ocorrerá de forma, exclusivamente, domiciliar, para evitar deslocamentos que podem colocar em risco a saúde dessas pessoas”, alerta o secretário Municipal de Saúde, Alex Wingler.

O município de Cachoeiro recebeu, nesta quinta-feira (5), 1.030 doses de vacina contra Covid-19. Com essas, a cidade contabiliza 5.892 doses já recebidas, sendo 3.712 da Coronavac e 2.180 da AstraZeneca. Até a tarde de quinta-feira, 4.520 pessoas já haviam sido vacinadas no município.