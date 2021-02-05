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Imunização contra a Covid-19

Cachoeiro prevê vacinar 176 idosos com mais de 90 anos nesta sexta

As doses das vacinas serão aplicadas em domicílio. Para que o idoso desse grupo seja imunizado, os responsáveis devem procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima para agendar a ida de vacinadores até a sua residência

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 12:48

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

05 fev 2021 às 12:48
A previsão é que 176 idosos sejam vacinados neste primeiro dia no município
Cachoeiro começa a vacina idosos acima de 90 anos em domicílio Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A vacinação de idosos acima de 90 anos contra Covid-19, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, começou nesta sexta-feira (5). Segundo a prefeitura, a previsão da é de que 176 pessoas desse grupo sejam imunizadas em seis bairros do município neste primeiro dia.
De acordo com a Prefeitura de Cachoeiro, as doses das vacinas serão aplicadas em domicílio. Para que o idoso desse grupo seja imunizado, os responsáveis devem procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima para agendar a ida de vacinadores até a sua residência. No site da prefeitura, constam os endereços e telefones das unidades do município. Veja no endereço virtual do município.
“Os idosos não devem ser levados até as unidades básicas de saúde para serem vacinados. A vacinação desse grupo ocorrerá de forma, exclusivamente, domiciliar, para evitar deslocamentos que podem colocar em risco a saúde dessas pessoas”, alerta o secretário Municipal de Saúde, Alex Wingler.
O município de Cachoeiro recebeu, nesta quinta-feira (5), 1.030 doses de vacina contra Covid-19. Com essas, a cidade contabiliza 5.892 doses já recebidas, sendo 3.712 da Coronavac e 2.180 da AstraZeneca. Até a tarde de quinta-feira, 4.520 pessoas já haviam sido vacinadas no município.

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Ainda segundo a prefeitura, com as doses já recebidas, é possível vacinar 100% das pessoas das instituições de longa permanência de idosos e dos idosos com mais de 90 anos, além de 76% dos profissionais de saúde, incluindo os que estão na linha de frente e os que atuam em hospitais e unidades de atendimento.

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