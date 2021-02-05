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Norte do ES

São Mateus: idosos acima de 90 anos começam a ser vacinados em casa

Na manhã desta sexta-feira (5), a vacinação começou nos bairros Boa Vista, Santo Antônio e Vila Nova. Segundo a prefeitura, o município espera receber mais doses das vacinas nas próximas semanas.
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

05 fev 2021 às 12:54

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 12:54

Em São Mateus, a vacinação dos idosos será domiciliar
Em São Mateus, a vacinação dos idosos será domiciliar Crédito: Reprodução: TV Gazeta Norte
O município de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, iniciou na manhã desta sexta-feira (5) a vacinação dos idosos acima de 90 anos não institucionalizados – que não estão em abrigos. A aplicação da vacina no município será domiciliar e todos os idosos receberão as doses sem precisar sair de casa. O município é um dos primeiros do Norte e do Noroeste a iniciar a vacinação dos idosos.
Segundo Henrique Follador, secretário de Saúde de São Mateus, nesta etapa o município recebeu 463 doses para imunizar os idosos. Ele ressalta ainda que não é necessário se deslocar às unidades de saúde, uma vez que os agentes da prefeitura irão casa a casa aplicar as doses.
Na manhã desta sexta-feira (5), a vacinação começou nos bairros Boa Vista, Santo Antônio e Vila Nova. Segundo Follador, o município espera receber mais doses das vacinas nas próximas semanas.

PRIMEIRA IDOSA VACINADA

Delvita Gomes de Souza, de 90 anos foi a primeira idosa vacinada não institucionalizada em São Mateus. Ser a primeira imunizada, foi um motivo de alegria para ela: "É um momento de alegria. Eu já estava tranquila, mas com a vacina fico ainda mais, porque é mais uma confiança", conta. Durante a pandemia, Delvita não deixou os cuidados de lado: "Eu uso álcool em gel, a máscara direto. Sem máscara, aqui em casa não entra", completa
Em São Mateus, a vacinação dos idosos será domiciliar
Em São Mateus, a vacinação dos idosos será domiciliar Crédito: Reprodução: TV Gazeta Norte

VACINAÇÃO NO NORTE E NO NOROESTE DO ESTADO

AracruzLinhares e Colatina, as principais cidades do Norte e Noroeste capixaba, se preparam para receber as doses da vacina nesta sexta-feira (05) e dar início a vacinação na próxima segunda-feira (08).
Em Linhares, são 586 idosos com mais de 90 anos, já em Aracruz são 337. Nessas duas cidades, apenas os idosos acamados e com dificuldade de locomoção serão vacinados em casa. Os demais precisarão se deslocar até um posto de saúde de referência.
Em Colatina, são 666 doses aplicadas na próxima semana. A Prefeitura, no entanto, não informou como será realizada a aplicação.

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