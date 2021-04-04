Em redes sociais, Fluminense homenageia Branco pelo aniversário de 57 anos

Neste domingo de Páscoa, o Fluminense prestou homenagens ao ex-jogador Branco em suas redes sociais. Isso porque, o lateral do tetra e ídolo do Tricolor completou 57 anos logo um dia depois de receber alta e deixar o hospital Copa Star, no bairro de Copacabana, por conta de complicações da Covid-19.

> Veja a classificação do Campeonato CariocaNa publicação, o Tricolor fez questão de demonstrar felicidade por ver Branco passando seu aniversário em casa, junto a sua família. Vale lembrar que o ex-jogador da Seleção Brasileira ficou 17 dias internado no mês de março e apresentou melhora após ser intubado pelos médicos do hospital. Pelo Fluminense, o ex-lateral esquerdo teve três passagens - 1982 até 1985, 1993 e 1998 -, atuou em 70 partidas e marcou oito gols. Além disso, Branco foi campeão brasileiro em 1984 e conquistou o tricampeonato Carioca de 1983, 1984 e 1985.