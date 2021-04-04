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Em redes sociais, Fluminense homenageia Branco pelo aniversário de 57 anos

Ex-jogador da Seleção Brasileira e ídolo do Tricolor, deixou o hospital na tarde do último sábado, após receber alta da internação por Covid-19...

Publicado em 04 de Abril de 2021 às 14:30

LanceNet

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Publicado em 

04 abr 2021 às 14:30
Crédito: Branco deixou o hospital na tarde do último sábado. (Reprodução/Instagram Cleo Pozzebo
Neste domingo de Páscoa, o Fluminense prestou homenagens ao ex-jogador Branco em suas redes sociais. Isso porque, o lateral do tetra e ídolo do Tricolor completou 57 anos logo um dia depois de receber alta e deixar o hospital Copa Star, no bairro de Copacabana, por conta de complicações da Covid-19.
> Veja a classificação do Campeonato CariocaNa publicação, o Tricolor fez questão de demonstrar felicidade por ver Branco passando seu aniversário em casa, junto a sua família. Vale lembrar que o ex-jogador da Seleção Brasileira ficou 17 dias internado no mês de março e apresentou melhora após ser intubado pelos médicos do hospital. Pelo Fluminense, o ex-lateral esquerdo teve três passagens - 1982 até 1985, 1993 e 1998 -, atuou em 70 partidas e marcou oito gols. Além disso, Branco foi campeão brasileiro em 1984 e conquistou o tricampeonato Carioca de 1983, 1984 e 1985.

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