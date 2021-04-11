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Leonel Ximenes

Apollo, o cão mitológico volta à PM para combater o crime no ES

Excelente farejador, o pastor-belga-malinois, depois de doado oficialmente e aprovado em avaliação, foi integrado ao 6° BPM (Serra)

Publicado em 11 de Abril de 2021 às 02:02

Públicado em 

11 abr 2021 às 02:02
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O cão Apollo, de volta às atividades no 6º BPM (Serra)
O cão Apollo com PMs no 6º BPM (Serra): ele foi doado por um soldado Crédito: PMES/Divulgação
O cachorro Apollo foi reintegrado à Equipe K9 do 6º Batalhão da Polícia Militar (Serra). O animal, um pastor-belga-malinois, esteve afastado das atividades de detecção por um período, aguardando a regularização da sua situação. Mas agora com a doação do cão, realizada pelo soldado Argeu Alves da Costa Neto à PMES, e após avaliação da Comissão Examinadora da Companhia Independente de Operações com Cães (Cioc), Apollo já pode retornar ao trabalho.
“O Apollo é um cão muito especial, faz parte da minha família. Ele já conseguiu localizar drogas e armas em locais de extrema dificuldade. Hoje o Apollo está totalmente integrado à rotina operacional do 6º Batalhão e será um ganho o retorno dele”, comemora o soldado Neto, condutor do Apollo, em depoimento ao portal da PM.
O Apollo integrou a equipe K9 desde sua origem, sendo um dos primeiros cães a comporem as Equipes K9 de Unidades Operacionais da PMES e já participou de dezenas de apreensões de drogas. “O retorno da equipe K9 certamente contribuirá para a melhoria das ações de enfrentamento ao tráfico de drogas”, destaca o comandante do 6º BPM, tenente-coronel Celante.

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As equipes K9 foram criadas no final de 2018 e são parte de um programa que tem como objetivo a descentralização e a ampliação do uso do policial humano e do cão nas ações de policiamento ostensivo desenvolvidas pela Polícia Militar.
Segundo o coronel Pimenta, comandante do Comando de Polícia Ostensiva Especializado (CPO-E), já na próxima semana o 11º BPM (Barra de São Francisco), a 8ª (Santa Teresa) e a 9ª Cia. Independentes (Marataízes) também terão condições de reativar suas equipes K9 com o recebimento de novos cães.
Atualmente 34 cães estão atuando na Polícia Militar do Espírito Santo - destes, 10 estão em formação. Outros 16 estão em processo de aquisição. 

APOLLO, DEUS NA MITOLOGIA

Apolo é um deus da mitologia greco-romana, considerado um dos maiores do Olimpo. Ele é venerado como o deus do Sol, da profecia, da poesia, das artes, da música, da cura, da justiça, da lei, da ordem, do tiro ao alvo e da peste.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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