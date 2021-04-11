Apollo, o cão mitológico volta à PM para combater o crime no ES

O cão Apollo com PMs no 6º BPM (Serra): ele foi doado por um soldado Crédito: PMES/Divulgação

O cachorro Apollo foi reintegrado à Equipe K9 do 6º Batalhão da Polícia Militar (Serra). O animal, um pastor-belga-malinois, esteve afastado das atividades de detecção por um período, aguardando a regularização da sua situação. Mas agora com a doação do cão, realizada pelo soldado Argeu Alves da Costa Neto à PMES, e após avaliação da Comissão Examinadora da Companhia Independente de Operações com Cães (Cioc), Apollo já pode retornar ao trabalho.

“O Apollo é um cão muito especial, faz parte da minha família. Ele já conseguiu localizar drogas e armas em locais de extrema dificuldade. Hoje o Apollo está totalmente integrado à rotina operacional do 6º Batalhão e será um ganho o retorno dele”, comemora o soldado Neto, condutor do Apollo, em depoimento ao portal da PM.

O Apollo integrou a equipe K9 desde sua origem, sendo um dos primeiros cães a comporem as Equipes K9 de Unidades Operacionais da PMES e já participou de dezenas de apreensões de drogas. “O retorno da equipe K9 certamente contribuirá para a melhoria das ações de enfrentamento ao tráfico de drogas”, destaca o comandante do 6º BPM, tenente-coronel Celante.

As equipes K9 foram criadas no final de 2018 e são parte de um programa que tem como objetivo a descentralização e a ampliação do uso do policial humano e do cão nas ações de policiamento ostensivo desenvolvidas pela Polícia Militar.

Segundo o coronel Pimenta, comandante do Comando de Polícia Ostensiva Especializado (CPO-E), já na próxima semana o 11º BPM (Barra de São Francisco), a 8ª ( Santa Teresa ) e a 9ª Cia. Independentes ( Marataízes ) também terão condições de reativar suas equipes K9 com o recebimento de novos cães.

Atualmente 34 cães estão atuando na Polícia Militar do Espírito Santo - destes, 10 estão em formação. Outros 16 estão em processo de aquisição.

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