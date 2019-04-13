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Vila Nova de Colares

Cão farejador encontra drogas em terreno baldio na Serra

Segundo a PM, a apreensão foi realizada pelo patrulhamento Tático Motorizado com Cães, e contou com o apoio da força tática

Publicado em 13 de Abril de 2019 às 00:29

Publicado em 

13 abr 2019 às 00:29
Droga apreendida por cão farejador na Serra Crédito: Divulgação | PM
Na noite desta sexta-feira (12), a Polícia Militar apreendeu cocaína, maconha e pedras de crack. Os entorpecentes foram encontrados por um cão farejador, em um terreno baldio, na rua Itapú, em Vila Nova de Colares, na Serra.
Segundo a PM, a apreensão foi realizada pelo patrulhamento Tático Motorizado com Cães, e contou com o apoio da força tática.
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A PM informou que os militares entraram no terreno na rua Itaipú que fica de esquina com a rua Margaridas e, depois de realizar uma vistoria, foi preciso a ajuda do cão farejador Isack que localizou as drogas.
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A polícia apreendeu o total de 171 pinos de cocaína, 111 buchas de maconha, 89 pedras de crack, além de 01 pedra de crack com aproximadamente 100 gramas e 01 papelote de cocaína.
Nenhum suspeito foi localizado. Todo material foi encaminhado à 3ª Delegacia Regional da Serra.

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