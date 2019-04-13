Cão farejador encontra drogas em terreno baldio na Serra

Droga apreendida por cão farejador na Serra Crédito: Divulgação | PM

Na noite desta sexta-feira (12), a Polícia Militar apreendeu cocaína, maconha e pedras de crack. Os entorpecentes foram encontrados por um cão farejador, em um terreno baldio, na rua Itapú, em Vila Nova de Colares, na Serra.

Segundo a PM, a apreensão foi realizada pelo patrulhamento Tático Motorizado com Cães, e contou com o apoio da força tática.

A PM informou que os militares entraram no terreno na rua Itaipú que fica de esquina com a rua Margaridas e, depois de realizar uma vistoria, foi preciso a ajuda do cão farejador Isack que localizou as drogas.

A polícia apreendeu o total de 171 pinos de cocaína, 111 buchas de maconha, 89 pedras de crack, além de 01 pedra de crack com aproximadamente 100 gramas e 01 papelote de cocaína.