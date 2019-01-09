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Apreensão de drogas

Cadela farejadora ajuda PMs a encontrar maconha em Vitória

Nenhum suspeito foi localizado; o material foi entregue à Delegacia Regional de Vitória

Publicado em 09 de Janeiro de 2019 às 19:51

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

09 jan 2019 às 19:51
33 buchas e 11 tabletes de maconha apreendidos pela PM, em Vitória Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Denúncias anônimas levaram policiais militares ao bairro Forte São João, em Vitória, nesta terça-feira (8). Durante o patrulhamento, no final da tarde, a PM apreendeu 33 buchas e 11 tabletes de maconha no bairro. 
A atividade contou com o apoio da Companhia Independente de Operações com Cães (Cioc). As denúncias eram de que no local havia entorpecentes escondidos na região conhecida como Três Marias. Uma das cadelas do Cioc sinalizou o ponto onde estariam as drogas. 
As 33 buchas de maconha e os 11 tabletes foram apreendidos, porém nenhum suspeito foi localizado no local. O material foi entregue à Delegacia Regional de Vitória.
Até o fechamento desta matéria, na quarta-feira (9), a PM ainda não encontrou suspeitos.

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