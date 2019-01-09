Cadela farejadora ajuda PMs a encontrar maconha em Vitória

33 buchas e 11 tabletes de maconha apreendidos pela PM, em Vitória Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Denúncias anônimas levaram policiais militares ao bairro Forte São João, em Vitória, nesta terça-feira (8). Durante o patrulhamento, no final da tarde, a PM apreendeu 33 buchas e 11 tabletes de maconha no bairro.

A atividade contou com o apoio da Companhia Independente de Operações com Cães (Cioc). As denúncias eram de que no local havia entorpecentes escondidos na região conhecida como Três Marias. Uma das cadelas do Cioc sinalizou o ponto onde estariam as drogas.

As 33 buchas de maconha e os 11 tabletes foram apreendidos, porém nenhum suspeito foi localizado no local. O material foi entregue à Delegacia Regional de Vitória.