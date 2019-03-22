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Criminalidade

Cão farejador encontra drogas na Serra e ajuda a deter bandido

Ao ver os policiais, criminoso tentou se livrar das drogas, mas o cão policial as encontrou

Publicado em 22 de Março de 2019 às 19:55

Karen Benicio

Karen Benicio

Publicado em 

22 mar 2019 às 19:55
Cão farejador Apollo ajuda a Polícia Militar a localizar buchas de maconha no bairro Jardim Carapina, na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Um criminoso foi detido na manhã desta sexta-feira (22) no bairro Jardim Carapina, na Serra, após ser encontrado com buchas de maconha em um matagal identificado como ponto de tráfico de drogas da região. A ação policial contou com a parceria do cão farejador Apollo.
Carlos Daniel Rodrigues Barros, de 19 anos, estava em atitude suspeita quando policiais militares faziam patrulhamento pelo local. Ao ser abordado, o jovem tentou se livrar de duas sacolas.
Carlos Daniel Rodrigues Barros, de 19 anos, foi detido nesta sexta-feira (22) no bairro Jardim Carapina, na Serra, após ser pego com buchas de maconha Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Apollo foi o responsável por localizar esse material e ajudar os agentes a deter o jovem. Nas buscas, o cão encontrou mais 56 buchas de maconha, que estavam escondidas dentro de sacolas em uma árvore.
VEJA VÍDEO
O droga foi apreendida e o suspeito encaminhado para a Delegacia Regional da Serra.
> Usuários estão comprando drogas com moedas estrangeiras no ES

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