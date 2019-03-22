Cão farejador encontra drogas na Serra e ajuda a deter bandido

Um criminoso foi detido na manhã desta sexta-feira (22) no bairro Jardim Carapina, na Serra, após ser encontrado com buchas de maconha em um matagal identificado como ponto de tráfico de drogas da região. A ação policial contou com a parceria do cão farejador Apollo.
Carlos Daniel Rodrigues Barros, de 19 anos, estava em atitude suspeita quando policiais militares faziam patrulhamento pelo local. Ao ser abordado, o jovem tentou se livrar de duas sacolas.
Apollo foi o responsável por localizar esse material e ajudar os agentes a deter o jovem. Nas buscas, o cão encontrou mais 56 buchas de maconha, que estavam escondidas dentro de sacolas em uma árvore.
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O droga foi apreendida e o suspeito encaminhado para a Delegacia Regional da Serra.