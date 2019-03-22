Cão farejador encontra drogas na Serra e ajuda a deter bandido

Carlos Daniel Rodrigues Barros, de 19 anos, foi detido nesta sexta-feira (22) no bairro Jardim Carapina, na Serra, após ser pego com buchas de maconha

Apollo foi o responsável por localizar esse material e ajudar os agentes a deter o jovem. Nas buscas, o cão encontrou mais 56 buchas de maconha, que estavam escondidas dentro de sacolas em uma árvore.