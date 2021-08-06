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Leonel Ximenes

PMs deixam viatura para ajudar cadeirante a subir ladeira no ES

Três militares se revezaram para auxiliar o idoso a romper a subida de cerca de um quilômetro

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 13:44

Públicado em 

06 ago 2021 às 13:44
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Os militares e o cadeirante após romperem a ladeira íngreme em Nova Venécia
Os militares e o cadeirante após romperem a ladeira íngreme em Nova Venécia Crédito: 3ª CIA de Polícia Ambiental
Foi uma demonstração de solidariedade explícita. Uma guarnição da Polícia Militar Ambiental ajudou um cadeirante a subir uma ladeira íngreme em Nova Venécia, no Noroeste do Estado. O vídeo, compartilhado nas redes sociais pelo secretário estadual de Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho, rendeu muitos elogios.
Os três militares - o 3º sargento José Carlos Gonçalves, o cabo Yurie Renato Silva Ferreira e o soldado Evandro Justino da Costa - estavam passando por Nova Venécia, na tarde de quinta (5), a caminho de Barra de São Francisco, onde trabalham, quando viram um cadeirante idoso tentando iniciar a subida de uma ladeira no centro da cidade. Eles não pensaram duas vezes e resolveram ajudar o homem.

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Em esquema de rodízio, cada um dos três integrantes da guarnição da 3ª Cia. da Polícia Ambiental do 2º BPM desembarcou da viatura e empurrou o cadeirante na subida de aproximadamente um quilômetro. No final da “maratona”, os militares tiraram fotos com o cadeirante.
“Policiais Militares da @3ciabpma.es se depararam com um senhor, cadeirante, tentando subir a ‘ladeira do 2º Batalhão’, em Nova Venécia, em um esforço tremendo para realizar a subida. Os militares, prontamente, auxiliaram o senhor, dando apoio e escolta para que ele conseguisse chegar ao seu destino. Parabéns à equipe pela sensibilidade. Estado Presente também é enxergar as necessidades imediatas dos cidadãos. Que atitudes como esta sejam exemplo para que todos enxerguemos a dor do outro”, elogiou o secretário de Segurança.
Em resumo: fazer o bem faz bem.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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