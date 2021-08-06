PMs deixam viatura para ajudar cadeirante a subir ladeira no ES

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Em esquema de rodízio, cada um dos três integrantes da guarnição da 3ª Cia. da Polícia Ambiental do 2º BPM desembarcou da viatura e empurrou o cadeirante na subida de aproximadamente um quilômetro. No final da “maratona”, os militares tiraram fotos com o cadeirante.

“Policiais Militares da @3ciabpma.es se depararam com um senhor, cadeirante, tentando subir a ‘ladeira do 2º Batalhão’, em Nova Venécia, em um esforço tremendo para realizar a subida. Os militares, prontamente, auxiliaram o senhor, dando apoio e escolta para que ele conseguisse chegar ao seu destino. Parabéns à equipe pela sensibilidade. Estado Presente também é enxergar as necessidades imediatas dos cidadãos. Que atitudes como esta sejam exemplo para que todos enxerguemos a dor do outro”, elogiou o secretário de Segurança.