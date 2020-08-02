50 pessoas são detidas pela Polícia Ambiental em rinha de galo em Linhares

Após denúncia anônima, equipes da Polícia Militar Ambiental estiveram no local onde acontecia rinha de galo Crédito: Internauta/Reprodução

Cerca de 50 pessoas foram levadas para a 16ª Delegacia Regional de Linhares , no Norte do Estado, na tarde deste domingo (2), após serem flagradas em uma rinha de galo na comunidade conhecida como Assentamento Cesino, interior do município.

De acordo com o Capitão Rodrigo, da Polícia Militar Ambiental, os policiais chegaram até o local após uma denúncia anônima, por volta das 13h. Quatro viaturas participaram da fiscalização que flagrou o crime. Além do encaminhamento dos detidos, também foram apreendidos cerca de 70 galos no local.

Foi necessário um ônibus para fazer o transporte de todos os detidos. O veículo foi escoltado pela polícia e conduzido para a delegacia, onde os envolvidos serão ouvidos pelo delegado de plantão.

Em um vídeo, é possível ver o momento em que os detidos chegam na 16ª Delegacia Regional de Linhares. Eles são acompanhados por policiais e encaminhados para dentro do prédio para interrogatório.

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Segundo o capitão, por ser um crime de menor potencial ofensivo, todos serão liberados. Eles vão ser, provavelmente, ouvidos e liberados, após assinar um termo circunstanciado. Por ser um crime de pequeno potencial ofensivo, nesse caso, não admite flagrante, explicou.