Novo Skate Park de Linhares é pichado por vândalos antes mesmo de ser inaugurado

O secretário de Cultura, Turismo e Esporte e Lazer de Linhares, Ivan Salvador Filho, reforçou que a comunidade pode denunciar ações como essas. É muito triste nos depararmos com cenas como estas. A prefeitura tem investido na construção de espaços públicos que fomentam o lazer, a cultura e o esporte. E o que esperamos é o zelo e a responsabilidade de todos na conservação desses equipamentos, pois se tratam de um bem público, construído com recursos públicos, fruto do pagamento de impostos dos cidadãos. Por isso pedimos: não se cale diante do vandalismo. Denuncie, pediu.