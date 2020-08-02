Novo Skate Park de Linhares é pichado por vândalos antes mesmo de ser inaugurado

Um espaço preparado para a prática de lazer virou alvo de vândalos antes mesmo de ser entregue à comunidade. O novo Skate Park localizado em Linhares, no Norte do Estado, teve várias áreas pichadas na madrugada da última sexta-feira (31).
O local, que está na fase final das obras, é fechado por tapumes para evitar a entrada de pessoas não autorizadas, mas nem isso foi suficiente para evitar a ação dos vândalos. De acordo com a Prefeitura de Linhares, o local possui câmeras de segurança, que já ajudaram a identificar os autores das pichações.
Ainda segundo a prefeitura, as imagens serão entregues à Polícia Civil, que vai investigar o caso e tomar as medidas cabíveis.
O secretário de Cultura, Turismo e Esporte e Lazer de Linhares, Ivan Salvador Filho, reforçou que a comunidade pode denunciar ações como essas. É muito triste nos depararmos com cenas como estas. A prefeitura tem investido na construção de espaços públicos que fomentam o lazer, a cultura e o esporte. E o que esperamos é o zelo e a responsabilidade de todos na conservação desses equipamentos, pois se tratam de um bem público, construído com recursos públicos, fruto do pagamento de impostos dos cidadãos. Por isso pedimos: não se cale diante do vandalismo. Denuncie, pediu.
DENÚNCIAS
A população pode denunciar atos de vandalismo por meio dos telefones (27) 3372 2120, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, no 153 da Guarda Civil Municipal ou pelo 190 da Polícia Militar. Não é preciso se identificar.
Além disso, o município ainda conta com apoio da Guarda Municipal através das câmeras da Central de Videomonitoramento espalhadas pela cidade.