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Novo Skate Park de Linhares é pichado por vândalos antes mesmo de ser inaugurado

De acordo com a prefeitura, imagens de duas câmeras de segurança instaladas no local, que está na fase final de obras, ajudaram a identificar os autores

Publicado em 02 de Agosto de 2020 às 15:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2020 às 15:17
Novo Skate Park de Linhares é pichado por vândalos antes mesmo de ser inaugurado
Local foi alvo dos atos de vandalismo na madrugada da última sexta-feira (31) Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação
Um espaço preparado para a prática de lazer virou alvo de vândalos antes mesmo de ser entregue à comunidade. O novo Skate Park localizado em Linhares, no Norte do Estado, teve várias áreas pichadas na madrugada da última sexta-feira (31).
O local, que está na fase final das obras, é fechado por tapumes para evitar a entrada de pessoas não autorizadas, mas nem isso foi suficiente para evitar a ação dos vândalos. De acordo com a Prefeitura de Linhares, o local possui câmeras de segurança, que já ajudaram a identificar os autores das pichações.
Ainda segundo a prefeitura, as imagens serão entregues à Polícia Civil, que vai investigar o caso e tomar as medidas cabíveis.

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O secretário de Cultura, Turismo e Esporte e Lazer de Linhares, Ivan Salvador Filho, reforçou que a comunidade pode denunciar ações como essas. É muito triste nos depararmos com cenas como estas. A prefeitura tem investido na construção de espaços públicos que fomentam o lazer, a cultura e o esporte. E o que esperamos é o zelo e a responsabilidade de todos na conservação desses equipamentos, pois se tratam de um bem público, construído com recursos públicos, fruto do pagamento de impostos dos cidadãos. Por isso pedimos: não se cale diante do vandalismo. Denuncie, pediu.
Novo Skate Park de Linhares é pichado por vândalos antes mesmo de ser inaugurado
Segundo a Prefeitura de Linhares, o Skate Park está em fase final de obras Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

DENÚNCIAS

A população pode denunciar atos de vandalismo por meio dos telefones (27) 3372 2120, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, no 153 da Guarda Civil Municipal ou pelo 190 da Polícia Militar. Não é preciso se identificar.
Além disso, o município ainda conta com apoio da Guarda Municipal através das câmeras da Central de Videomonitoramento espalhadas pela cidade.

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