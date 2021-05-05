"Coruja-diabo" é resgatada pela Polícia Ambiental no interior do ES

Coruja 'mocho-diabo' é resgatada pela Polícia Ambiental no interior do ES Crédito: Divulgação/PMES

O aparecimento de uma coruja conhecida como "mocho-diabo" ou "coruja-diabo" foi registrado em Virada, na zona rural de Santa Maria de Jetibá , região Serrana do Espírito Santo . O animal foi encontrado por um morador da região e o resgate, que aconteceu nessa terça-feira (4), foi feito pela Polícia Militar Ambiental.

De acordo com a PM, a coruja estava dentro de uma casa e o morador que a resgatou alegou que o animal apresentava um comportamento estranho, uma vez que não se mexia e estava acuada.

Your browser does not support the audio element. Já ouviu falar em coruja-diabo - uma delas foi resgatada no interior do ES

A polícia explicou ainda que a ave foi recolhida e encaminhada para o Centro de Reintrodução de Animais Selvagens (Cereias), em Aracruz, para que possa receber os devidos cuidados.

POR QUE "CORUJA-DIABO"?

Esta espécie de coruja, cujo nome científico é Asio stygius, também é conhecida por outros nomes peculiares: coruja "mocho-diabo" ou "coruja-diabo". Segundo o biólogo Daniel Motta, as nomenclaturas atribuídas ao animal vêm de sua aparência.

"Seu nome científico vem do latim asio, tipo de coruja orelhuda, e stygius, ou seja, infernal. O nome mocho-diabo é devido ao seu corpo escuro, as suas duas penugens em formato de 'orelhas' parecendo chifres, e aos seus olhos, que ficam vermelhos quando direcionam luz a eles", explicou.

Animal é conhecido como 'coruja-diabo' pela sua aparência Crédito: Divulgação/PMES

A Polícia Militar detalhou que o aparecimento dessa espécie ocorre do México e Antilhas à região do Paraguai, Brasil e Argentina. No Brasil, segundo Daniel, os registros mais comuns são na região Sul e Sudeste, majoritariamente em florestas úmidas e semiáridas com altitudes maiores que 600m.