Garça selvagem é resgatada no bairro São Francisco, na Serra

Garça selvagem foi resgatada e será devolvida ao habitat natural após recuperação Crédito: Divulgação | Prefeitura da Serra

Uma garça selvagem foi resgatada pela fiscalização ambiental da Serra na última terça-feira (27). O resgate aconteceu no bairro São Francisco, e o animal foi encaminhado para o Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama (Cetas).

Your browser does not support the video tag.

Segundo a equipe veterinária do Cetas, o animal não estava machucado. Agora, ela será acompanhada e vai retornar ao habitat. Nos quatro primeiros meses deste ano, já foram resgatados 157 animais no município. A fiscalização também apurou 58 denúncias de maus tratos.

Em 2020, a fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente (Semma) realizou 538 resgates. Em 2019, foram 490. Os animais machucados são encaminhados ao Cetas, que fica na Área de Proteção Ambiental (Apa) da lagoa Jacuném, em Barcelona. O local pertence ao Ibama.

Lá, eles recebem cuidados veterinários, são recuperados e reintroduzidos ao habitat natural. Quando os animais são resgatados em boas condições de saúde, eles são soltos de volta na natureza imediatamente.

DENÚNCIAS