Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Santa Maria de Jetibá

Filhote de veado-mateiro é resgatado no interior do ES

O biólogo Rodrigo Branco explica que o veado-mateiro é um animal silvestre comum na região. Após o resgate, o filhote passará por uma bateria de exames

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 12:46

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

22 abr 2021 às 12:46
Filhote é veado-mateiro é resgatado no interior do ES
Filhote é veado-mateiro é resgatado no interior do ES Crédito: Divulgação
Um filhote de cervo, conhecido popularmente como veado-mateiro, foi resgatado nesta quarta-feira (21) no interior de uma propriedade localizada em São João do Garrafão, no município de Santa Maria de Jetibá, no Noroeste do Espírito Santo. O resgate foi feito por policiais do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA).
O filhote foi recolhido após a solicitação de pessoas da comunidade. Os moradores informaram ao BPMA que cães haviam acuado ou talvez atacado o animal. A equipe se deslocou ao local e, ao chegar, deparou-se com o filhote de veado-mateiro que, segundo os policiais, aparentava ser recém-nascido e estar sadio.
O animal foi recolhido e enviado para o Centro de Reintrodução de Animais Selvagens (Cereias) no município de Aracruz, no Norte do Estado, onde passará por uma bateria de exames e cuidados para, posteriormente, ser devolvido a seu habitat.

Filhote é veado-mateiro é resgatado no interior do ES

ANIMAL É COMUM NA REGIÃO, DIZ BIÓLOGO

De acordo com o biólogo Rodrigo Branco, o veado-mateiro é um animal silvestre comum na região. "Ele é mais comum em matas não tão degradadas, mais bem conservadas", explicou.
Rodrigo conta que o veado-mateiro, por ser um animal silvestre, não está acostumado com o ser humano e, por isso, pode se tornar agressivo quando está tentando fugir. "Ele não é acostumado com o ser humano, se for impedido de fugir, pode dar coice e se tornar agressivo", afirmou.
De acordo com Rodrigo, quando as pessoas encontrarem algum animal silvestre, o correto é fazer como os moradores de Santa Maria de Jetibá fizeram, chamar a Polícia Militar Ambiental. 

Veja Também

Páscoa Pomerana: decoração mantém tradição em Santa Maria de Jetibá

Santa Maria de Jetibá registra maior acumulado de chuva do ES em 24h

Aposta de Santa Maria de Jetibá fatura mais de R$ 1,6 milhão na Lotofácil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Meio Ambiente Santa Maria de Jetibá Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem está tomando as decisões no Irã?
‘Caldeirão com Mion’ formará duplas sertanejas no quadro 'Dupla do Brasil'
ES na Globo: capixaba participa de novo quadro sertanejo do Caldeirão com Mion
Secretaria de Estado da Educação afirma que determinou retirada dos equipamentos quando teve ciência do fato
Diretora de escola que instalou câmeras em banheiros é afastada no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados