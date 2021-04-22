Filhote de veado-mateiro é resgatado no interior do ES

Filhote é veado-mateiro é resgatado no interior do ES Crédito: Divulgação

Um filhote de cervo, conhecido popularmente como veado-mateiro, foi resgatado nesta quarta-feira (21) no interior de uma propriedade localizada em São João do Garrafão, no município de Santa Maria de Jetibá , no Noroeste do Espírito Santo. O resgate foi feito por policiais do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA).

O filhote foi recolhido após a solicitação de pessoas da comunidade. Os moradores informaram ao BPMA que cães haviam acuado ou talvez atacado o animal. A equipe se deslocou ao local e, ao chegar, deparou-se com o filhote de veado-mateiro que, segundo os policiais, aparentava ser recém-nascido e estar sadio.

O animal foi recolhido e enviado para o Centro de Reintrodução de Animais Selvagens (Cereias) no município de Aracruz , no Norte do Estado , onde passará por uma bateria de exames e cuidados para, posteriormente, ser devolvido a seu habitat.

Filhote é veado-mateiro é resgatado no interior do ES

ANIMAL É COMUM NA REGIÃO, DIZ BIÓLOGO

De acordo com o biólogo Rodrigo Branco, o veado-mateiro é um animal silvestre comum na região. "Ele é mais comum em matas não tão degradadas, mais bem conservadas", explicou.

Rodrigo conta que o veado-mateiro, por ser um animal silvestre, não está acostumado com o ser humano e, por isso, pode se tornar agressivo quando está tentando fugir. "Ele não é acostumado com o ser humano, se for impedido de fugir, pode dar coice e se tornar agressivo", afirmou.