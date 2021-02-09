Santa Maria de Jetibá registra maior acumulado de chuva do ES em 24h

Em Pedro Canário, 8 pessoas estão desalojadas por conta da forte chuva Crédito: Prefeitura Municipal de Pedro Canário

O município de Santa Maria de Jetibá foi o que registrou o maior acumulado de chuva no Espírito Santo em 24h, levando em consideração o período de 17h de segunda-feira (8) até as 17h desta terça (9), com 58,09 milímetros.

Em seguida, Santa Teresa registrou 57,43 milímetros e a Serra, em terceiro lugar no ranking da chuva, acumulou 54,97 milímetros. As informações foram divulgadas pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) no boletim extraordinário da Defesa Civil Estadual.

Acumulado de chuva em 24h nos municípios do ES Crédito: Divulgação | Defesa Civil ES

Ao todo, 16 municípios têm alertas vigentes classificados como moderado para risco de movimento de massa ou risco hidrológico. São eles: Santa Teresa, Vitória, Vila Velha, Cariacica, Marechal Floriano, Pancas, Santa Maria de Jetibá, Governador Lindenberg, João Neiva, Santa Leopoldina, Ibiraçu, Viana, Fundão, Bom Jesus do Norte, São José do Calçado. O município da Serra está em risco alto para movimento de massa.

Para a quarta-feira (10), o Cemaden considera moderada a possibilidade de ocorrências de movimentos de massa para as regiões Sul e Central do Estado, devido aos elevados acumulados observados nos últimos dias que podem ser incrementados pela previsão de pancadas de chuva no decorrer do dia.

Ainda que a previsão meteorológica não indique acumulados expressivos como o dos últimos dias, o Cemaden afirma que o cenário atual ainda requer atenção especial para as localidades com os acumulados prévios mais elevados, especialmente na Serra. O boletim mostra, ainda, que 14 pessoas estão desalojadas na Serra e 8 em Pedro Canário

COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DA CHUVA

A medida usada para medir o volume da chuva é em milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.

A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro Crédito: Samar Meteorologia

O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora.