Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ranking da chuva

Santa Maria de Jetibá registra maior acumulado de chuva do ES em 24h

Em seguida, Santa Teresa registrou 57,43 milímetros e a Serra, no terceiro lugar no ranking da chuva, acumulou 54,97 milímetros; as informações foram divulgadas pelo Cemaden

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 19:18

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

09 fev 2021 às 19:18
Chuva deixa casas alagadas e famílias desalojadas em Pedro Canário
Em Pedro Canário, 8 pessoas estão desalojadas por conta da forte chuva Crédito: Prefeitura Municipal de Pedro Canário
O município de Santa Maria de Jetibá foi o que registrou o maior acumulado de chuva no Espírito Santo em 24h, levando em consideração o período de 17h de segunda-feira (8) até as 17h desta terça (9), com 58,09 milímetros.
Em seguida, Santa Teresa registrou 57,43 milímetros e a Serra, em terceiro lugar no ranking da chuva, acumulou 54,97 milímetros. As informações foram divulgadas pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) no boletim extraordinário da Defesa Civil Estadual.
Acumulado de chuva em 24h nos municípios do ES
Acumulado de chuva em 24h nos municípios do ES Crédito: Divulgação | Defesa Civil ES
Ao todo, 16 municípios têm alertas vigentes classificados como moderado para risco de movimento de massa ou risco hidrológico. São eles: Santa Teresa, Vitória, Vila Velha, Cariacica, Marechal Floriano, Pancas, Santa Maria de Jetibá, Governador Lindenberg, João Neiva, Santa Leopoldina, Ibiraçu, Viana, Fundão, Bom Jesus do Norte, São José do Calçado. O município da Serra está em risco alto para movimento de massa.
Para a quarta-feira (10), o Cemaden considera moderada a possibilidade de ocorrências de movimentos de massa para as regiões Sul e Central do Estado, devido aos elevados acumulados observados nos últimos dias que podem ser incrementados pela previsão de pancadas de chuva no decorrer do dia.
Ainda que a previsão meteorológica não indique acumulados expressivos como o dos últimos dias, o Cemaden afirma que o cenário atual ainda requer atenção especial para as localidades com os acumulados prévios mais elevados, especialmente na Serra. O boletim mostra, ainda, que 14 pessoas estão desalojadas na Serra e 8 em Pedro Canário.

Veja Também

Chuva alaga casas e famílias ficam desalojadas em Pedro Canário

Institutos emitem novos alertas de chuvas intensas para cidades do ES

Após dias de chuva, quando o Sol volta a brilhar no ES?

COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DA CHUVA

A medida usada para medir o volume da chuva é em milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.
A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro
A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro Crédito: Samar Meteorologia
O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora.
E como podemos medir a chuva em uma cidade grande? Equipamentos chamados de pluviômetros, que estão espalhados por vários pontos da cidade, vão indicar o quanto choveu - e, só então, esses dados vão permitir as comparações das quantidades de chuva por dia, mês e ano.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva Chuva no ES Clima espírito santo Santa Maria de Jetibá Serra Pedro Canário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados