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Chuva no ES

Após chuvas, mais de 20 pessoas estão desalojadas no ES

Entre os atingidos, 14 são moradores da Serra e oito do município de Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 18:34

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

09 fev 2021 às 18:34
Chuva deixa casas alagadas e famílias desalojadas em Pedro Canário Crédito: Prefeitura Municipal de Pedro Canário
As chuvas deixaram 22 pessoas desalojadas em todo o Espírito Santo, conforme o último balanço da Defesa Civil Estadual, divulgado na tarde desta terça-feira (9). Entre os atingidos, 14 são moradores da Serra e oito do município de Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo.
De acordo com o boletim, duas pessoas ficaram desalojadas em Planalto Serrano em função de um deslizamento de terra. Outras seis pessoas precisaram sair de casa em Campinho da Serra II, após parte de um imóvel desabar. Já em Serra Dourada III, um outro deslizamento de terra deixou mais seis desalojados.
Volume de chuva contraria previsão do tempo para fevereiro no ES
Após chuvas, mais de 20 pessoas estão desalojadas no ES Crédito: Carlos Alberto Silva
O documento também aponta que uma pessoa ficou ferida no município após uma ocorrência de destelhamento de casa em Jacaraípe, neste domingo (7). Ela teve ferimentos leves e foi levada ao hospital.
Em Pedro Canário, na noite desta segunda-feira (08), houve pontos de alagamentos em residências que ficam no entorno da Lagoa Augusto Ruschi, deixando duas famílias desalojadas. As oito pessoas foram encaminhadas para uma casa de passagem e um hotel da cidade.
Além das famílias desalojadas, várias ocorrências já foram registradas em outros locais do Estado, como quedas de árvores, deslizamentos de terra e movimentação de rocha. Ainda de acordo com o boletim da Defesa Civil, o Estado segue sob estado de alerta em razão do risco de chuvas fortes.

VOLUME DE CHUVA

O novo boletim mostra ainda que o volume de chuvas recuou na comparação com as avaliações anteriores. 20 cidades do Estado ainda registraram acumulados de chuva superiores a 20 mm nas últimas 24 horas.
O município de Santa Maria de Jetibá, na região Serrana do Estado, é onde mais choveu no Espírito Santo no período. A cidade registrou 58,09 milímetros de chuva até as 17h desta terça-feira (9). Na sequência do ranking das cidades onde mais choveu aparece a cidade vizinha Santa Teresa, com 57,3 milímetros.
Acumulado de chuva em 24h nos municípios do ES
Acumulado de chuva em 24h nos municípios do ES Crédito: Divulgação | Defesa Civil ES

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