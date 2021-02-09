Chuva deixa casas alagadas e famílias desalojadas em Pedro Canário Crédito: Prefeitura Municipal de Pedro Canário

22 pessoas desalojadas em todo o As chuvas deixaramem todo o Espírito Santo , conforme o último balanço da Defesa Civil Estadual, divulgado na tarde desta terça-feira (9). Entre os atingidos, 14 são moradores da Serra e oito do município de Pedro Canário , no Norte do Espírito Santo.

De acordo com o boletim, duas pessoas ficaram desalojadas em Planalto Serrano em função de um deslizamento de terra. Outras seis pessoas precisaram sair de casa em Campinho da Serra II, após parte de um imóvel desabar. Já em Serra Dourada III, um outro deslizamento de terra deixou mais seis desalojados.

Após chuvas, mais de 20 pessoas estão desalojadas no ES Crédito: Carlos Alberto Silva

O documento também aponta que uma pessoa ficou ferida no município após uma ocorrência de destelhamento de casa em Jacaraípe, neste domingo (7). Ela teve ferimentos leves e foi levada ao hospital.

Além das famílias desalojadas, várias ocorrências já foram registradas em outros locais do Estado, como quedas de árvores, deslizamentos de terra e movimentação de rocha. Ainda de acordo com o boletim da Defesa Civil, o Estado segue sob estado de alerta em razão do risco de chuvas fortes.

VOLUME DE CHUVA

O novo boletim mostra ainda que o volume de chuvas recuou na comparação com as avaliações anteriores. 20 cidades do Estado ainda registraram acumulados de chuva superiores a 20 mm nas últimas 24 horas.

O município de Santa Maria de Jetibá, na região Serrana do Estado, é onde mais choveu no Espírito Santo no período. A cidade registrou 58,09 milímetros de chuva até as 17h desta terça-feira (9). Na sequência do ranking das cidades onde mais choveu aparece a cidade vizinha Santa Teresa, com 57,3 milímetros.