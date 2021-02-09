Chuva alaga casas e famílias ficam desalojadas em Pedro Canário

Chuva deixa casas alagadas e famílias desalojadas em Pedro Canário Crédito: Prefeitura Municipal de Pedro Canário

De acordo com a prefeitura, na noite dessa segunda-feira (8) houve pontos de alagamentos em residências em torno da Lagoa Augusto Ruschi, deixando as famílias desalojadas. As oito pessoas foram encaminhadas para uma casa de passagem e um hotel da cidade.

Ruas também ficaram alagadas na cidade Crédito: Prefeitura Municipal de Pedro Canário

“As equipes da Prefeitura de Pedro Canário estão dando total apoio e assistência para as famílias desalojadas e que direta ou indiretamente foram prejudicadas pelas chuvas. Os alagamentos ocorreram em pontos isolados. Estamos monitorando as áreas de risco do município como encostas e pontos de possíveis alagamentos” disse o coordenador da Defesa Civil, Elvani Souza.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, uma inspeção nos imóveis foi realizada nesta tarde. “A prefeitura fez algumas intervenções, abriu canal de drenagem e a água escoou. A limpeza nas casas está sendo realizada para o retorno dos moradores, que provavelmente deve acontecer nesta quarta-feira (9)”, destacou o coordenador.