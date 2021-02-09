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Chuva no ES

Chuva alaga casas e famílias ficam desalojadas em Pedro Canário

Segundo a Defesa Civil, oito pessoas estão desalojadas. Os moradores atingidos foram encaminhados para uma casa de passagem e um hotel da cidade
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

09 fev 2021 às 17:44

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 17:44

Chuva deixa casas alagadas e famílias desalojadas em Pedro Canário Crédito: Prefeitura Municipal de Pedro Canário
As chuvas que atingem o Espírito Santo provocou transtornos e alagamentos em Pedro Canário, no Norte do Estado. Duas famílias precisaram deixar as suas casas, que ficaram alagadas. Ruas também ficaram tomadas pela água.
De acordo com a prefeitura, na noite dessa segunda-feira (8) houve pontos de alagamentos em residências em torno da Lagoa Augusto Ruschi, deixando as famílias desalojadas. As oito pessoas foram encaminhadas para uma casa de passagem e um hotel da cidade.
Chuva deixa casas alagadas e famílias desalojadas em Pedro Canário
Ruas também ficaram alagadas na cidade Crédito: Prefeitura Municipal de Pedro Canário
“As equipes da Prefeitura de Pedro Canário estão dando total apoio e assistência para as famílias desalojadas e que direta ou indiretamente foram prejudicadas pelas chuvas. Os alagamentos ocorreram em pontos isolados. Estamos monitorando as áreas de risco do município como encostas e pontos de possíveis alagamentos” disse o coordenador da Defesa Civil, Elvani Souza.
Ainda de acordo com a Defesa Civil, uma inspeção nos imóveis foi realizada nesta tarde. “A prefeitura fez algumas intervenções, abriu canal de drenagem e a água escoou. A limpeza nas casas está sendo realizada para o retorno dos moradores, que provavelmente deve acontecer nesta quarta-feira (9)”, destacou o coordenador.
Chuva deixa casas alagadas e famílias desalojadas em Pedro Canário Crédito: Prefeitura Municipal de Pedro Canário

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