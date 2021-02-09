Após chuva, casa abandonada ameaça desabar em Colatina

Casa ameaça desabar em Colatina Crédito: Defesa Civil de Colatina

No bairro Ayrton Senna, a terra embaixo de uma casa abandonada começou a deslizar e a estrutura ameaça cair. Segundo a Defesa Civil, não há risco para vizinhos, mas o imóvel terá que ser demolido pela proprietária.

Casa ameaça desabar em Colatina Crédito: Defesa Civil de Colatina

No bairro Carlos Germano Nauman, parte de um barranco também deslizou, no início da tarde. A Defesa Civil isolou o local e orientou os moradores próximos, que não precisaram sair de casa.

Em Colatina, o acumulado de chuva em 24 horas foi de 30 milímetros, segundo a Defesa Civil do município. Ainda de acordo com o órgão, as equipes seguem percorrendo os locais de risco na cidade.