Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Chuva no ES

Após chuva, casa abandonada ameaça desabar em Colatina

A situação foi registrada na manhã desta terça-feira (9) no bairro Ayrton Senna. Houve deslizamento de terra; o imóvel está abandonado e vai precisar ser demolido pela proprietária
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

09 fev 2021 às 15:42

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 15:42

Casa ameaça desabar em Colatina
Casa ameaça desabar em Colatina Crédito: Defesa Civil de Colatina
A terça-feira (9) marca mais um dia de chuva em todo o Espírito Santo. Em Colatina, no Noroeste do Estado, a situação já está causando transtornos em alguns locais da cidade. 
No bairro Ayrton Senna, a terra embaixo de uma casa abandonada começou a deslizar e a estrutura ameaça cair. Segundo a Defesa Civil, não há risco para vizinhos, mas o imóvel terá que ser demolido pela proprietária.
Casa ameaça desabar em Colatina
Casa ameaça desabar em Colatina Crédito: Defesa Civil de Colatina
No bairro Carlos Germano Nauman, parte de um barranco também deslizou, no início da tarde. A Defesa Civil isolou o local e orientou os moradores próximos, que não precisaram sair de casa.
Em Colatina,  o acumulado de chuva em 24 horas foi de 30 milímetros, segundo a Defesa Civil do município. Ainda de acordo com o órgão, as equipes seguem percorrendo os locais de risco na cidade.
Deslizamento de terra em Colatina
Deslizamento de terra em Colatina Crédito: Defesa Civil de Colatina

Veja Também

ES recebe novo alerta vermelho para chuvas intensas

Chuva causa alagamentos em ruas de Pinheiros, no Norte do ES

Chuva no ES: parte de telhado de quiosque desaba em praça de Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva Chuva no ES Colatina defesa civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cresce em mais 60% o número de multas por falta de CNH no Norte do ES
Imagem de destaque
Tech neck: entenda como o uso excessivo de celular afeta a postura
Imagem de destaque
"Subtração do dinheiro dos produtores de petróleo seguiria lógica perversa", diz governador do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados