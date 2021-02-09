Institutos emitem novos alertas de chuvas intensas para cidades do ES

Dacordo com o Inpe, nesta terça-feira (9) a chuva vai começar a perder intensidade no ES Crédito: Carlos Alberto Silva

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um novo alerta nesta terça-feira (9) para acumulado de chuva com perigo potencial, válido para 49 municípios do emitiu um novo alerta nesta terça-feira (9) para acumulado de chuva com perigo potencial, válido para 49 municípios do Espírito Santo

O aviso expira às 11h de quarta-feira (10), e a chuva pode ser de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também alerta para chuvas intensas, com possibilidade de granizo e vendaval. O alerta do Inmet é válido até às 7h de quarta-feira (10).

PREVISÃO PARA OS PRÓXIMOS DIAS

Nos últimos dias, o Espírito Santo estava sob a influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que favoreceu os episódios de chuvas fortes e generalizas. No entanto, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), nesta terça-feira (9), o sistema se desconfigurou e a chuva vai começar a perder intensidade no Espírito Santo.

A partir desta quarta-feira (10), o sol volta a aparecer entre nuvens no Estado e as temperaturas vão começar a subir. Mas o Inpe alerta para a possibilidade de chuva, intercalada com períodos de sol, até quinta-feira (11). Não há condição para chuvas generalizadas, elas devem ocorrer com menor intensidade do que nos últimos dias.

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o tempo segue instável nesta quarta-feira (10) no Espírito Santo. Há previsão de chuva ao longo do dia em algumas regiões, sendo que, em alguns trechos das regiões Sul e Serrana, as chuvas poderão vir na forma de pancadas com trovoadas. Em todo o Estado, as temperaturas vão variar entre 21°C e 31°C.

A quinta-feira (11) será de variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos em todo o Espírito Santo. As temperaturas máximas ficam ligeiramente elevadas, na Região Sul os termômetros podem chegar a 33°C. Nas demais regiões, a máxima não deve passar dos 30°C. A semana vai terminar com muito sol e calor em todo o Espírito Santo.