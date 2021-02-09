Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja a lista

Institutos emitem novos alertas de chuvas intensas para cidades do ES

Veja a lista de cidades que receberam alertas para chuvas; há, ainda, a possibilidade de vendaval e granizo em algumas regiões do Estado; previsão é de que sol volte a brilhar somente na sexta-feira (12)
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

09 fev 2021 às 17:26

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 17:26

Volume de chuva contraria previsão do tempo para fevereiro no ES
Dacordo com o Inpe, nesta terça-feira (9) a  chuva vai começar a perder intensidade no ES Crédito: Carlos Alberto Silva
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um novo alerta nesta terça-feira (9) para acumulado de chuva com perigo potencial, válido para 49 municípios do Espírito Santo.
O aviso expira às 11h de quarta-feira (10), e a chuva pode ser de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também alerta para chuvas intensas, com possibilidade de granizo e vendaval. O alerta do Inmet é válido até às 7h de quarta-feira (10).

PREVISÃO PARA OS PRÓXIMOS DIAS

Nos últimos dias, o Espírito Santo estava sob a influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que favoreceu os episódios de chuvas fortes e generalizas. No entanto, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), nesta terça-feira (9), o sistema se desconfigurou e a chuva vai começar a perder intensidade no Espírito Santo.
A partir desta quarta-feira (10), o sol volta a aparecer entre nuvens no Estado e as temperaturas vão começar a subir. Mas o Inpe alerta para a possibilidade de chuva, intercalada com períodos de sol, até quinta-feira (11). Não há condição para chuvas generalizadas, elas devem ocorrer com menor intensidade do que nos últimos dias.

Veja Também

Após chuva, casa abandonada ameaça desabar em Colatina

Após dias de chuva, quando o Sol volta a brilhar no ES?

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o tempo segue instável nesta quarta-feira (10) no Espírito Santo. Há previsão de chuva ao longo do dia em algumas regiões, sendo que, em alguns trechos das regiões Sul e Serrana, as chuvas poderão vir na forma de pancadas com trovoadas. Em todo o Estado, as temperaturas vão variar entre 21°C e 31°C.
A quinta-feira (11) será de variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos em todo o Espírito Santo. As temperaturas máximas ficam ligeiramente elevadas, na Região Sul os termômetros podem chegar a 33°C. Nas demais regiões, a máxima não deve passar dos 30°C. A semana vai terminar com muito sol e calor em todo o Espírito Santo.
Na sexta-feira (12), o sol volta a brilhar com mais intensidade. No entanto, a presença da umidade trazida pelos ventos oceânicos provoca chuvas esparsas ao longo do dia por todo o Espírito Santo. O sábado (13) será de predomínio de sol no Espírito Santo. Há possibilidade de chuva esparsa em alguns trechos do Estado ao longo do dia, mas temperaturas máximas seguem elevadas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva Chuva no ES espírito santo Grande Vitória Inmet Inpe Previsão do Tempo ES Sul ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que acordo de cessar-fogo com EUA não caiu bem entre a linha-dura do Irã
Imagem de destaque
Leo Dias recebeu R$ 9,9 milhões do Master e R$ 2 milhões de empresa que teve aportes do banco
Imagem de destaque
Show do Guns N’ Roses no ES: confira tudo o que você precisa saber

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados