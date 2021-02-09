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Nível baixando

Após chuvas, Cachoeiro mantém alerta sobre cheia do Rio Itapemirim

Segundo a prefeitura da cidade, mesmo com o nível do Rio diminuindo, a Defesa Civil permanece monitorando

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 10:06

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

09 fev 2021 às 10:06
Segundo a prefeitura, mesmo com o nível do Rio baixando, a Defesa Civil permanece monitorando
Na manhã desta terça-feira (9), por volta das 9h, o Rio estava 1,30 m acima do normal Crédito: Gustavo Ribeiro/TV Gazeta Sul
O nível do Rio Itapemirim continua baixando em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, mas a Defesa Civil permanece monitorando e em alerta para chuvas. Na manhã desta terça-feira (9), por volta das 9h, o Rio estava 1,30 m acima do normal. Na segunda-feira (8), chegou a 2,20 metros acima do leito.
Segundo a prefeitura, o monitoramento de hora em hora continua sendo feito pela Defesa Civil, porque a quantidade de água que chega em Cachoeiro depende das chuvas que atingem os municípios da Bacia do Rio Itapemirim.
Segundo a prefeitura, mesmo com o nível do Rio baixando, a Defesa Civil permanece monitorando
Na manhã desta terça-feira (9), por volta das 9h, o Rio estava 1,30 m acima do normal Crédito: Gustavo Ribeiro/TV Gazeta Sul
Por enquanto, a prefeitura informou que a situação é tranquila e que nenhuma intercorrência foi registrada no município por conta do nível do Rio. O Itapemirim começa a transbordar em Cachoeiro nas partes baixas, entrando em garagens e quintais, quando chega a 3 metros acima do normal. Já as ruas são atingidas quando o rio chega a marca dos 4 metros acima do leito.
Nesta terça-feira (9), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho, de grande perigo, colocando em atenção todos os 78 municípios do Estado. O aviso, que vale para esta terça, prevê chuvas intensas e ventos superiores a 100 km/h.
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a previsão para a Região Sul é de variação de nuvens e previsão de pancadas de chuvas em alguns momentos, com temperaturas entre 17 °C e 29 °C. Na Região Serrana, há variação de nuvens e previsão de pancadas de chuvas em alguns momentos, com temperatura mínima de 16 °C e máxima de 26 °C.
Segundo a prefeitura, mesmo com o nível do Rio baixando, a Defesa Civil permanece monitorando
Na manhã desta terça-feira (9), por volta das 9h, o Rio estava 1,30 m acima do normal Crédito: Gustavo Ribeiro/TV Gazeta Sul

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