Após chuvas, Cachoeiro mantém alerta sobre cheia do Rio Itapemirim

Por enquanto, a prefeitura informou que a situação é tranquila e que nenhuma intercorrência foi registrada no município por conta do nível do Rio. O Itapemirim começa a transbordar em Cachoeiro nas partes baixas, entrando em garagens e quintais, quando chega a 3 metros acima do normal. Já as ruas são atingidas quando o rio chega a marca dos 4 metros acima do leito.