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Em Cachoeiro

Com Rio Itapemirim 2,20 metros acima do normal, prefeitura emite alerta

De acordo com Defesa Civil, em Cachoeiro, o Rio Itapemirim começa a transbordar nas partes baixas, entrando em garagens e quintais, quando chega a 3 metros acima do normal
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

08 fev 2021 às 11:55

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 11:55

Na manhã desta segunda-feira (08), o nível do Rio Itapemirim está 2,20 metros acima do normal
Na manhã desta segunda-feira (8), o nível do Rio Itapemirim está 2,20 metros acima do normal Crédito: Internauta
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, está monitorando o nível do Rio Itapemirim, devido ao volume de chuva que atingiu o município e, principalmente, os municípios que fazem parte da Bacia do Rio.
Na manhã desta segunda-feira (8), a prefeitura publicou um alerta, informando que o nível do Rio estava 2,20 metros acima do seu nível normal. Segundo a assessoria, o monitoramento do nível do Itapemirim está sendo feito de hora em hora.
Na manhã desta segunda-feira (08), o nível do Rio Itapemirim está 2,20 metros acima do normal
Na manhã desta segunda-feira (08), o nível do Rio Itapemirim está 2,20 metros acima do normal Crédito: Márcia Leal
O município está em estado de atenção porque chove forte em toda extensão da Bacia do Rio Itapemirim, com probabilidade de aumento no nível do rio. Em caso de urgência, os moradores podem acionar a Defesa Civil pelos números (28) 98814-3497 ou 199.
Até as 11h desta segunda (8), a prefeitura não registrou nenhuma ocorrência relacionada às chuvas. De acordo com a Defesa Civil do Estado, Cachoeiro recebeu um acumulado nas últimas 24 horas de 68,12 mm de chuvas.
De acordo com Defesa Civil, em Cachoeiro, o Rio Itapemirim começa a transbordar nas partes baixas, entrando em garagens e quintais, quando chega a 3 metros acima do normal. Já as ruas são atingidas quando o rio chega a marca dos 4 metros acima do leito.

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