Serra é a cidade com maior acumulado de chuva em 24h no ES

Na sequência do ranking das cidades onde mais choveu aparece Conceição do Castelo, com 100 milímetros, seguido por Ibitirama, com 99 milímetros; e Santa Teresa, com 98 milímetros. Confira a lista completa abaixo:

No boletim, a Defesa Civil informa que continua com o Plano de Emprego em alerta no Espírito Santo. Ainda de acordo com o órgão, 36 municípios aparecem com risco hidrológico ou de movimento de massa em nível moderado. Apenas Ibitirama aparece em nível alto para risco de movimento de massa.