Serra é a cidade com maior acumulado de chuva em 24h no ES

O município da Serra é onde mais choveu no Espírito Santo nas últimas 24 horas. A cidade registrou 102,18 milímetros de chuva até as 6h desta segunda-feira (8). A informação consta no último boletim meteorológico da Defesa Civil Estadual, divulgado na manhã desta segunda. O documento também aponta que uma pessoa ficou ferida no município após uma ocorrência de destelhamento de casa em Jacaraípe, neste domingo (7). Ela teve ferimentos leves e foi levada ao hospital. Além disso, dois ônibus afundaram no bairro Praia de Carapebus na manhã desta segunda.
Na sequência do ranking das cidades onde mais choveu aparece Conceição do Castelo, com 100 milímetros, seguido por Ibitirama, com 99 milímetros; e Santa Teresa, com 98 milímetros. Confira a lista completa abaixo:
Município - Acumulado de chuva (em milímetros)
- SERRA 102,18
- CONCEIÇÃO DO CASTELO 100,00
- IBITIRAMA 99,60
- SANTA TERESA 98,68
- VENDA NOVA DO IMIGRANTE 88,60
- AFONSO CLÁUDIO 87,81
- VITÓRIA 85,21
- VARGEM ALTA 84,80
- SANTA MARIA DE JETIBÁ 83,49
- IBATIBA 81,40
- BREJETUBA 79,00
- GOVERNADOR LINDEMBERG 78,97
- MARECHAL FLORIANO 78,20
- JOÃO NEIVA 77,52
- CASTELO 77,47
- IRUPI 76,60
- SANTA LEOPOLDINA 76,38
- VILA VELHA 75,81
- CARIACICA 75,30
- GUARAPARI 71,54
- RIO BANANAL 70,60
- JERÔNIMO MONTEIRO 70,40
- ALFREDO CHAVES 69,00
- BAIXO GUANDU 68,40
- IÚNA 68,20
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 68,12
No boletim, a Defesa Civil informa que continua com o Plano de Emprego em alerta no Espírito Santo. Ainda de acordo com o órgão, 36 municípios aparecem com risco hidrológico ou de movimento de massa em nível moderado. Apenas Ibitirama aparece em nível alto para risco de movimento de massa.
O órgão também mantém alerta para dois avisos meteorológicos com vigência até o fim da noite desta segunda-feira (8), com risco de chuvas intensas e grande acumulado de chuva. 67 municípios capixabas estão sob avisos emitidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).