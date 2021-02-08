Ônibus do Transcol atolam em rua tomada por lama na Praia de Carapebus

Dois ônibus ficaram atolados em Praia de Carapebus, na Serra Crédito: Kennedy Anderson/ Internauta

Dois ônibus do Transcol ficaram atolados em uma rua de Praia de Carapebus, na Serra , na manhã desta segunda-feira (08). A situação foi registrada perto do ponto final do bairro.

Os veículos fazem as linhas 817 (Praia de Carapebus/Terminal de Carapina) e 883 (Praia de Carapebus/Terminal de Laranjeiras), mas estavam vazios no momento. Eles foram retirados por volta das 11h com o auxílio de um guincho.

Ninguém se feriu. Moradores relataram que essa é uma rua que nunca foi pavimentada. Há quatro meses, de acordo com eles, foi iniciada uma obra para asfaltar o local, mas essas intervenções estão paralisadas desde o início do ano.

Quando chove, segundo quem mora no local, a rua é tomada pela lama. Morador do bairro, Kennedy Anderson diz que algo de pior poderia ter acontecido no local.

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"Já é tempo mais que suficiente para concluir isso. Além do mais, é uma vergonha em pleno ano de 2021 essa rua ainda sem asfaltamento. Poderia ter acontecido uma tragédia, o ônibus poderia ter virado, poderia estar cheio. Poderia ser uma ambulância", reclama.

Segundo Kennedy, com o atolamento, houve atraso nas linhas do Transcol que atendem a região. "Minha mãe disse que teve pelo menos uns 30 minutos de atraso. Os outros ônibus tiveram que usar um percurso diferente", relata.

Ônibus atolam em rua tomada por lama na Praia de Carapebus

PREFEITURA E GVBUS

Prefeitura da Serra foi procurada para comentar sobre a obra. Por meio de nota, a secretaria municipal de Obras informou que uma equipe de engenheiros já foi enviada ao local para avaliar a situação e que disponibilizou equipamentos para retirada da lama. Ressaltou que a obra está em andamento e será retomada assim que as chuvas cessarem. A Secretaria disse, ainda, que notificou a empresa que executa a obra para instalar placas de sinalização.

O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) também foi acionado para falar sobre o caso. Segundo o GVBus, a empresa responsável pelos ônibus informou que a via está passando por obras.

"Como não há sinalização, o motorista do primeiro coletivo, que é novo na linha, acabou ficando atolado ao passar. O segundo ônibus estava indo para ajudar e também ficou atolado. Não havia nenhum passageiro nos coletivos. Os dois veículos já foram retirados do local com a ajuda de um guincho", destacou em nota o GVBus.