"Empresa errou", diz diretor do DER-ES sobre vazamentos no Terminal de Itaparica

Terminal de Itaparica com pontos de alagamento após chuva Crédito: Fernando Madeira

Na manhã desta segunda-feira (8), o diretor-geral do DER-ES, Luiz César Maretto afirmou, em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, que o funcionamento do terminal está mantido e que a empresa responsável por executar a obra já trabalha para corrigir os problemas.

"O terminal está sendo usado, está funcionando normalmente. Não há a menor possibilidade de ter acontecido qualquer tipo de circunstâncias aqui que o terminal não possa funcionar. É inadequada (essa situação), isso vai ficar assim esta semana porque deve chover a semana toda. Mas a empresa já está aqui. Eles já atuaram de madrugada e depois de 9 horas eles vêm para poder fazer os acertos", assegurou Maretto.

PROBLEMA NO COLETOR DE ÁGUA

As poças de água que se formaram no Terminal de Itaparica são resultado de um problema nos coletores de água da chuva. De acordo com o diretor-geral do DER, em cima de cada pilar do terminal há um cone que funciona como coletor de água. Esses cones não foram vedados corretamente, o que acabou por provocar os vazamentos.

Coletores de água instalados nos pilares do terminal não foram vedados corretamente Crédito: Fernando Madeiras

"Houve um erro da empresa que executou. Não é para molhar, não é para ter um pingo de água aqui dentro do terminal. A empresa vai ter que refazer exatamente como está no projeto" Luiz César Maretto - Diretor-geral do DER

Segundo Maretto, as goteiras em alguns pontos do terminal são resultado de um problema parecido. "Tem um coletor de água lá em cima, que é um chapeuzinho, e ele tem um lugar que faz a coleta de água, do mesmo material que os cones dos pilares. Infelizmente, não foram muito bem vedados. A empresa vai ter que dar conta", reforçou.

TESTE FEITO ANTES DA REINAUGURAÇÃO

Ainda de acordo com o diretor-geral do DER-ES, o material usado no terminal foi testado antes da reinauguração e não apresentou qualquer vazamento. A possibilidade de trocar o material utilizado será analisada em uma reunião nesta segunda-feira (8) com a empresa responsável pela execução da obra.

"Foi testado. Quando a gente terminou de tensionar a membrana, a gente precisou de lavar. Lavaram com jato d’água e aproveitamos a lavagem para testar. O material utilizado foi muito fluido e essas semanas foram de sol muito quente, ele deve ter trincado e não deve ter suportado. A gente está revendo o material que foi colocado, tem uma reunião hoje com a empresa", esclareceu.

Por fim, Maretto voltou a garantir que a cobertura do local é segura e que não há qualquer risco para a população de frequentar o terminal. "Isso é o que há de mais moderno no mundo. Nós não temos problema de estrutura no Terminal de Itaparica. Não há a menor possibilidade de termos qualquer problema estrutural com relação à membrana. Isso aqui não é uma lona. Infelizmente, teve esse vazamento, a empresa errou e vai acertar. A cobertura é segura", finalizou.

HISTÓRICO DE PROBLEMAS

O Terminal de Itaparica, entregue em 2009, custou R$ 12 milhões aos cofres públicos. Em julho de 2018, o terminal foi interditado após uma vistoria encontrar irregularidades na estrutura que ameaçavam a segurança dos passageiros. Na época, cerca de 45 mil pessoas passavam pelo local diariamente, nas 33 linhas de ônibus que paravam ali.

Com a interdição, as linhas tiveram de ser transferidas para outros terminais, o que causou transtorno para os usuários.

O prazo prometido de entrega da estrutura reformada era em 2019, mas o prazo foi adiado por duas vezes. O antigo teto foi demolido ainda em novembro de 2019, a pedido do Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo, após consulta com um perito.

O projeto era colocar lonas tensionadas para maior conforto térmico e proteção em épocas de chuva. Mais de um ano depois, em dezembro de 2020, essa cobertura que estava sendo instalada cedeu com o acúmulo de água da chuva. Após dois anos de obras, no dia 22 de janeiro de 2021, o governo inaugurou a nova estrutura.

NOTA DER-ES

Após a publicação da entrevista na TV Gazeta, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) enviou uma nota à TV, informando que não há vazamento na membrana da cobertura do Terminal, entretanto, foi constatado um problema na captação da água dos cones que captam a água da chuva, o que causou o vazamento. "O DER informa que já acionou a empresa que realizou a obra para executar os reparos necessários", finaliza a nota.

Atualização O DER-ES enviou uma nota à TV Gazeta após a entrevista do diretor Luiz César Maretto na manhã desta segunda-feira (8), informando que não há vazamento na membrana da cobertura do Terminal, entretanto, foi constatado um problema na captação da água dos cones que captam a água da chuva, o que causou o vazamento. O texto foi atualizado com essa informação.