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Sul do ES

Acidente com duas carretas interdita a BR 262 em Ibatiba

Os veículos colidiram lateralmente e uma das carretas fez um "L" na pista. Quatro pessoas ficaram feridas, mas sem gravidade, de acordo com a PRF
Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

08 fev 2021 às 07:01

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 07:01

Um acidente envolvendo duas carretas deixa a rodovia BR 262 totalmente interditada em Ibatiba, no Sul do Estado. A colisão aconteceu por volta das 5h30, na altura do km 178.
Acidente entre duas carretas interdita BR 262 em Ibatiba Crédito: Polícia Rodoviária Federal
Um acidente envolvendo duas carretas deixou a rodovia BR 262 totalmente interditada em Ibatiba, no Sul do Estado. A colisão aconteceu por volta das 5h30, na altura do km 178.
A pista foi liberada por volta das 7h30, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. Os veículos colidiram lateralmente e uma das carretas fez um "L" na pista.

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Quatro pessoas ficaram feridas, mas sem gravidade, de acordo com a PRF. Os agentes da Polícia Rodoviária Federal tiveram que aguardar a chegada do guincho pesado para fazer a retirada das carretas.

CHOVE NA REGIÃO

Imagens mostraram a pista molhada. Desde a madrugada desta segunda, chove forte em algumas regiões do Espírito Santo, incluindo a Grande Vitória. O Espírito Santo recebeu dois alertas vermelhos de chuva forte que são válidos até a manhã desta segunda-feira (08). Os alertas foram emitidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

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