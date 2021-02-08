Acidente com duas carretas interdita a BR 262 em Ibatiba

A pista foi liberada por volta das 7h30, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. Os veículos colidiram lateralmente e uma das carretas fez um "L" na pista.
Quatro pessoas ficaram feridas, mas sem gravidade, de acordo com a PRF. Os agentes da Polícia Rodoviária Federal tiveram que aguardar a chegada do guincho pesado para fazer a retirada das carretas.
CHOVE NA REGIÃO
Imagens mostraram a pista molhada. Desde a madrugada desta segunda, chove forte em algumas regiões do Espírito Santo, incluindo a Grande Vitória. O Espírito Santo recebeu dois alertas vermelhos de chuva forte que são válidos até a manhã desta segunda-feira (08). Os alertas foram emitidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).